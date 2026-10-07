logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minić u Šamcu dočekan uz pjesmu i vatromet (VIDEO)

Minić u Šamcu dočekan uz pjesmu i vatromet (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Nekoliko stotina Šamčana, simpatizera i članova SNSD-a dočekalo je večeras kandidata ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savu Minića koji je, prema preliminarnim rezultatima CIK-a, osvojio najviše glasova za ovu funkciju.

Minić u Šamcu dočekan uz pjesmu i vatromet Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Minić je dočekan sa zastavama, uz pjesmu i vatromet, a Srni je izjavio da je lijepo vratiti se kao pobjednik u svoj grad.

"Mislim da su svi građani opštine Šamac prepoznali da mržnja ne može pobijediti, da antagonizmi, prozivke nemaju veze sa životom. Hvala Šamcu i svim onim ljudima koji su na bilo koji način doprinijeli, a dobro su doprinijeli", rekao je Minić.

Zahvalio je svim saradnicima, saborcima, prijateljima, građanima i svima koji su na bilo koji način doprinijeli da pobijedi u svom Šamcu, što mu mnogo znači.

Naglasio je kako planira da njegov grad i sva sela u opštini Šamac osjete da imaju predsjednika.

Minić je najavio da se u Šamcu može očekivati nastavak realizacije svih infrastrukturnih projekata koje građani budu tražili iz granta predsjednika.

Potrudiće, kaže, da se u Šamac vrate privrede aktivnosti, dovedu investitore, da bude u žiži.

"To je moja obaveza, to je moj primarni zadatak i naravno kompletna Republika Srpska", rekao je Minić. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SNSD Savo Minić Izbori 2026

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ