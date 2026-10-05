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Savo Minić osvojio 276.426 glasova: Kandidat SNSD-a prema preliminarnim rezultatima vodi u trci za predsjednika Srpske

Savo Minić osvojio 276.426 glasova: Kandidat SNSD-a prema preliminarnim rezultatima vodi u trci za predsjednika Srpske

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 276.426 glasova, odnosno 52,24 odsto, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije (CIK) BiH na osnovu rezultata sa 100 odsto biračkih mjesta.

Savo Minić Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 220.937 glasova, odnosno 41,75 odsto.

Prema objavljenim preliminarnim rezultatima izbora, od ukupno obrađenih glasova, važećih glasačkih listića bilo je 529.138 ili 95,25 odsto.

Nevažećih praznih glasačkih listića bilo je 19.326 ili 3,48 odsto, dok je 7.036 listića, odnosno 1,27 odsto, proglašeno nevažećim po drugom osnovu.

Željka Cvijanović ubjedljivo vodi

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i dalje je u prednosti ispred kandidata SDS-a Marinka Božovića, i to, prema najnovijim prelominarnim podacima CIK-a BiH, za više od 152.000 glasova.

Cvijanovićeva je dobila 292.380 glasova ili 55,48 odsto glasa, a njen protivkandidat iz SDS-a Božović osvojio je 139.587 ili 26,49 odsto glasova.

Kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović osvojio je 94.946 glasova ili 18,01 odsto.

Ukupno je obrađeno 94,62 odsto biračkih mjesta. Važećih listića bilo je 526.913 ili 94,95 odsto, nevažećih praznih 23.205 ili 4,18 odsto, a nevažećih iz drugih razloga 4.828 ili 0,87 odsto.

(Mondo)

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