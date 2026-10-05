Blanuša nakon izbora: "Opozicija nastavlja borbu i političko djelovanje"

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša zahvalio je svim građanima koji su izašli na izbore i obavili svoju građansku dužnost, posebno onima koji su mu dali podršku na izborima.

Izvor: SDS

Blanuša je ocijenio da može biti zadovoljan ostvarenim rezultatom, navodeći da je dobio oko 60.000 glasova više nego što su sve opozicione stranke zajedno osvojile za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

"Očigledno je da je većina stanovnika Republike Srpske zadovoljna stanjem i podržava politike vladajućih stranaka, a sa moje strane džentlmenski je da čestitam pobjedniku", rekao je Blanuša.

On je poručio da će opozicija nastaviti svoje političko djelovanje.

"Mi nastavljamo našu opozicionu borbu i opoziciono djelovanje", istakao je Blanuša.

(Mondo)