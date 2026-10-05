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Ljubiša Petrović isključen iz SDS-a

Ljubiša Petrović isključen iz SDS-a

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke (SDS), odlukom predsjednika ove stranke Branka Blanuše.

Ljubiša Petrović isključen iz SDS-a Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je navedeno, odluka je donesena zbog grubog kršenja Statuta stranke, odnosno nepoštovanja odluka stranačkih organa o kandidaturama i javne podrške kandidatima drugih političkih stranaka na izborima održanim 4. oktobra 2026. godine.

"Imenovanom prestaju sva prava i obaveze koje proizilaze iz Statuta SDS-a. Odluka stupa na snagu danom donošenja", navodi se u odluci.

Podsjećamo, Petrović, koji je gradonačelnik Bijeljine, u predizbornoj kampanji otvoreno je podržavao kandidata Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića za srpskog člana Predsjedništva BiH, iako je SDS imao svog kandidata Marinka Božovića.

(Mondo)

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SDS Ljubiša Petrović

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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