Ljubiša Petrović isključen iz SDS-a

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke (SDS), odlukom predsjednika ove stranke Branka Blanuše.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je navedeno, odluka je donesena zbog grubog kršenja Statuta stranke, odnosno nepoštovanja odluka stranačkih organa o kandidaturama i javne podrške kandidatima drugih političkih stranaka na izborima održanim 4. oktobra 2026. godine.

"Imenovanom prestaju sva prava i obaveze koje proizilaze iz Statuta SDS-a. Odluka stupa na snagu danom donošenja", navodi se u odluci.

Podsjećamo, Petrović, koji je gradonačelnik Bijeljine, u predizbornoj kampanji otvoreno je podržavao kandidata Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića za srpskog člana Predsjedništva BiH, iako je SDS imao svog kandidata Marinka Božovića.

(Mondo)