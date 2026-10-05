Raspored mandata u NSRS: Šta pokazuje presjek CIK-a?

Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u 12 časova, u budućem sazivu Narodne skupštine Republike Srpske biće deset političkih subjekata, pri čemu SNSD osvaja 34 od 83 poslanička mjesta, a Pokret "Sigurna Srpska" 12 mandata.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Do ovog presjeka obrađeno je 1.950 od ukupno 2.082 biračka mjesta, odnosno 93,65 odsto. U republičkom parlamentu ima mjesta za 83 poslanika. Njih 63 bira se direktno u devet izbornih jedinica, a ostali ulaze preko kompenzacionih lista.

SNSD Milorada Dodika osvojio je 194.871 glas, odnosno 38,99 odsto važećih glasova. Prema sadašnjem stanju imao bi 34 narodna poslanika, od čega 27 direktnih i sedam kompenzacionih.

Pokret "Sigurna Srpska" Draška Stanivukovića izbio je na čelo opozicije sa 70.265 glasova, odnosno 14,06 odsto. PSS bi imao 12 poslanika, devet direktnih i tri kompenzaciona. SDS – Volja naroda osvojio je 60.661 glas ili 12,14 odsto, što mu donosi 11 mandata, deset direktnih i jedan kompenzacioni.

Po pet mandata pripalo bi koaliciji DNS–NPS Banjac–Nešić, listi Socijalističke partije Petra Đokića – DEMOS – NDP i Ujedinjenoj Srpskoj Nenada Stevandića. DNS i NPS, koji imaju 5,56 odsto glasova, osvajaju dva direktna i tri kompenzaciona mandata. Socijalistička partija sa 5,46 odsto i Ujedinjena Srpska sa 5,29 odsto imaju po četiri direktna i jedan kompenzacioni mandat.

SPS Gorana Selaka – Pokret Jedinstvena Srpska i zajednička lista "Za pravdu i red" Nebojše Vukanovića i PDP-a Igora Crnatka imaće po četiri poslanika. Obje liste osvajaju po dva direktna i dva kompenzaciona mandata. SPS ima 4,62 odsto glasova, a lista "Za pravdu i red" 4,61 odsto, pa ih razdvaja svega 44 glasa.

U Narodnu skupštinu ući će i dva subjekta koja nisu prešla republički cenzus od tri odsto. Oni su direktne mandate osvojili u izbornim jedinicama u kojima su prešli prag, ali neće imati kompenzacione mandate. Koalicija za državu na nivou Srpske ima 2,83 odsto glasova, ali je u izbornim jedinicama 1 i 5 osvojila po jedan mandat, pa će imati dva poslanika, Mirsada Duratovića i Sevlida Hurtića. Republička stranka Srpske na nivou entiteta ima 1,65 odsto. U izbornoj jedinici 6 osvojila je 5,87 odsto glasova, pa mandat osvaja njen lider Slavenko Ristić.

Koaliciji za državu do republičkog cenzusa nedostaje oko 850 glasova. Ukoliko ga pređe, ušla bi u raspodjelu kompenzacionih mandata, što bi promijenilo raspored snaga u parlamentu.

Bez mandata ostaju Narodni front Jelene Trivić sa 2,24 odsto i lista Volja naroda Srpske dr Vlade Đajića sa 1,31 odsto glasova.

Ovo nisu konačni rezultati. Još se čekaju glasovi birača putem pošte, u odsustvu, mobilnih timova i iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao i podaci sa preostala 132 neobrađena biračka mjesta. Konačni sastav po imenima zavisiće i od toga ko će od onih koji su obezbijedili mandat isti i prihvatiti.