CIK BiH objavio nove preliminarne rezultate: Minić i Cvijanović povećali prednost

Centralna izborna komisija (CIK) BiH objavila je nove preliminarne rezultate nakon prebrojanih nešto više od 93 odsto glasova.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 272.836 glasova, odnosno 52,16 odsto, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 93,37 odsto biračkih mjesta.

Nakon obrađenih glasačkih listića sa 1.994 biračka mjesta, kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 218.651 glas ili 41,80 odsto, odnosno 54.185 glasova manje u odnosu na Minića.

Važećih glasačkih listića bilo je 523.054, nevažećih praznih 19.107, a nevažećih po drugom osnovu 6.954.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je osvojila 288.606 glasova, preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije BiH na osnovu obrađenih 93,37 odsto biračkih mjesta.

Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio je 138.033 glasa, a kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović 94.174 glasa.

Važećih listića je bilo 520.813, nevažećih praznih 22.955, a nevažećih iz drugih razloga 4.786.

SNSD osvojio je 194.227 glasova ili 38,95 odsto za Narodnu skupštinu Republike Srpske, preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije BiH nakon obrađenih 93,46 biračkih mjesta.

Na drugom mjestu je Pokret "Sigurna Srpska" sa osvojenih 70.177 glasova.

SDS-Volja naroda osvojio je 60.559 glsova, a DNS-NPS 27.751 glas.

Važećih listića bilo je 498.707, nevažećih praznih 10.150, a nevažećih iz drugih razloga 40.265.

(Srna/Mondo)