Kako su glasali Banjalučani na izborima? Blanuši više glasova nego Miniću, Vukanović "popularniji" od Božovića

Prema preliminarnim rezultatima, Željka Cvijanović osvojila je najviše glasova za srpskog člana Predsjedništva BiH, Blanuša za predsjednika Srpske, a SNSD za NSRS u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prema preliminarnim rezultatima Opštih izbora 2026. godine, birači u Banjaluci različito su se opredijelili na tri izborna nivoa.

Za srpskog člana Predsjedništva BiH najviše glasova osvojila je Željka Cvijanović iz SNSD-a, dok je u trci za predsjednika Republike Srpske prvi Branko Blanuša iz SDS-a.

Na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske najviše glasova u Banjaluci osvojio je SNSD.

Željka Cvijanović osvojila je 42.183 glasa, odnosno 48,78 odsto.

Nebojša Vukanović, kandidat Liste Za pravdu i red, dobio je 23.238 glasova ili 26,87 odsto, dok je Marinko Božović iz SDS-a osvojio 21.060 glasova, odnosno 24,35 odsto.

U trci za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša osvojio je 44.287 glasova, odnosno 51,43 odsto.

Savo Minić iz SNSD-a dobio je 38.550 glasova ili 44,76 odsto.

Bogdan Jovanović iz Stranke "Život" osvojio je 885 glasova, odnosno 1,03 odsto, dok je Ivan Begić iz SDP-a dobio 725 glasova ili 0,84 odsto.

Nezavisni kandidat Ćamil Duraković osvojio je 405 glasova, odnosno 0,47 odsto.

SNSD prvi za NSRS

Kada je riječ o izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD je u Banjaluci osvojio 27.816 glasova, odnosno 33,63 odsto.

Lista Draška Stanivukovića osvojila je 23.137 glasova ili 27,98 odsto. PDP RS ima 7.846 glasova, odnosno 9,49 odsto, dok je SPS osvojio 4.166 glasova ili 5,04 odsto. DEMOS je dobio 3.790 glasova, odnosno 4,58 odsto.