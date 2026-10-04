Bećirović proglasio pobjedu: "Slobodarska i građanska BiH je živa — neću slaviti zbog onih koji nemaju struju i vodu"

Denis Bećirović proglasio je pobjedu u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, poručivši da je građanska BiH živa, ali je naglasio da večeras neće slaviti iz solidarnosti prema građanima koji žive u teškim uslovima.

Izvor: Facebook/SDP BiH

Denis Bećirović, kandidat koalicije „Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu“, obratio se javnosti te proglasio pobjedu u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

Na početku svog obraćanja, Bećirović se zahvalio građanima na ukazanom povjerenju, poručivši da je „slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina živa“.

„Prije devet mjeseci pozivali su me da se povučem i odustanem, slali mi pisma tvrdeći da je nemoguće izdržati ono što su pripremili. Devet mjeseci poslije, pred građanima BiH poručujem: nisam odustao, pobijedili smo!“, izjavio je Bećirović.

Unatoč izbornom uspjehu, Bećirović je istakao da večeras neće slaviti, naglašavajući da želi ostati skroman i odmjeran.

„Neću slaviti zato što sam obišao cijelu BiH i znam da večeras postoje ljudi koji nemaju struju, nemaju vodu ili ne znaju da li će sutra djetetu moći dati za užinu kad krene u školu. Ne mogu slaviti ni zbog naše Jablanice“, poručio je, izražavajući duboku zahvalnost svim građanima — kako onima koji su mu dali glas, tako i onima koji su izašli na izbore i glasali za druge opcije, nazvavši to demokratskom zrelošću društva.

Bećirović se posebno zahvalio svojoj porodici, operativnom timu, koalicionim partnerima, te biračima širom BiH — od rodne Tuzle i Tuzlanskog kantona, preko Sarajeva, Goražda, Mostara, Zenice, Srednje Bosne, Posavine, Brčkog, pa sve do, kako je naveo, „hrabre Bosanske krajine“.

Osvrćući se na predizbornu kampanju, ocenio je da je bila izuzetno duga, teška i prljava, ali je naglasio potrebu za očuvanjem digniteta političkih protivnika. „Gospodin Bakir Izetbegović nije bio lak protivkandidat.

Nije bilo jednostavno voditi kampanju protiv dva veoma iskusna političara kakvi su Izetbegović i Fahrudin Radončić“, rekao je Bećirović, podsjećajući na narodnu mudrost: „U pobjedi se ne uzvisi, u porazu se ne ponizi“.