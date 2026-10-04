Čović nakon rezulata izbora: Hvala Bošnjacima što nas nisu preglasali

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović zahvalio je predstavnicima bošnjačkog naroda što nisu utjecali na ishod izbora za hrvatskog člana Predsjedništva BiH te najavio da je prioritet izmjena izbornog zakona.

Izvor: Facebook/HDZ BiH

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović obratio se javnosti nakon objave preliminarnih izbornih rezultata te uputio poruku zahvalnosti bošnjačkim biračima jer se nisu u većoj mjeri uplitali u izbor hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

„Hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano ne uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo. A moraćemo ga prvo riješiti da više nikada ne strepimo na ovakav način da netko drugi može odlučivati“, izjavio je Čović na početku svog obraćanja.

Čović je iskoristio priliku i uputio čestitke pobjedniku iz reda Bošnjaka, kao i pobjednici iz Republike Srpske u utrci za Predsjedništvo BiH.

Osvrnuo se i na kritike koje su stizale na račun HDZ-ove političke taktičnosti i stvaranja savezništava.

„Neki su zamjerili što gradim koalicijski kapacitet s jednim, drugim ili trećim, ali ozbiljna politika mora tako razmišljati“, poručio je čelnik HDZ-a BiH.

Govoreći o narednim koracima i nastavku političkog djelovanja, Čović je naglasio da slijedi obiman posao na implementaciji postojećih, ali i izradi novih dugoročnih strateških dokumenata.

„Nama je ostalo jako puno posla, od one strategije koju smo napravili do 2030. godine, a koju će nova Vlada FBiH, Vijeće ministara i skupštine provesti. Prvo ćemo sjesti i napraviti strategiju do 2040. godine o tome kako treba izgledati Bosna i Hercegovina i kakva u njoj treba biti pozicija hrvatskog naroda“, zaključio je Čović.

Krišto proglasila pobjede Darijane Filipović

Predsjedavajuća Savjeta ministara BiH i zamjenica predsjednika HDZ-a BiH Borjana Krišto proglasila je iz Izbornog štaba HDZ-a BiH u Mostaru pobjedu Darijane Filipović u trci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, navodeći da je, nakon prebrojanih više od 90 odsto glasova, HDZ BiH potvrdio status najjače političke snage hrvatskog naroda.

"S ponosom imamo hrvatsku članicu Predsjedništva, gospođu Darijanu Filipović!", rekla je Krišto, ističući da ravnopravnost, legitimno predstavljanje, dijalog i međusobno uvažavanje ostaju temelji političkog djelovanja.