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Izetbegović nakon izbora: "Bitno je da je SDA pobijedila, a šta će biti sa mnom, nevažna je stvar"

Izetbegović nakon izbora: "Bitno je da je SDA pobijedila, a šta će biti sa mnom, nevažna je stvar"

Autor Haris Krhalić
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Bakir Izetbegović komentarisao je rezultate izbora, poraz u trci za Predsjedništvo BiH i mogućnost promjena na čelu SDA.

Bakir Izetbegović Izvor: Facebook/Bakir Izetbegović

Predsjednik SDA i kandidat ove stranke za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović obratio se javnosti nakon objave izbornih rezultata, navodeći da je zadovoljan rezultatom SDA, koji je, prema njegovim riječima, bolji nego na Opštim izborima 2022. godine.

"SDA je u odnosu na Trojku (SDP, NiP, Naša stranka) dobila 30 odsto glasova više. Trojka je prije četiri godine bila jača od SDA za otprilike isto toliko", rekao je Izetbegović, a prenosi Klix.

Govoreći o rezultatima u Republici Srpskoj, naveo je da kandidat SDA za potpredsjednika Republike Srpske Ramiz Salkić vodi i izrazio očekivanje da bi glasovi iz dijaspore mogli uticati na konačan rezultat.

Izetbegović je istovremeno priznao poraz u trci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

"Nažalost nisam uspio pobijediti. Ovaj put je moj rezultat nešto lošiji u odnosu na SDA. Presabraćemo se i vidjeti šta su razlozi za to. Učinio sam sve da SDA dobije člana Predsjedništva, a ovaj put sam bio mnogo bliže Bećiroviću", rekao je.

O formiranju vlasti

Izetbegović smatra da SDA u Kantonu Sarajevo ima mogućnost da formira vlast sa strankama koje su se protivile potezima Trojke.

"Za koaliciju nas treba više i to smo govorili sve vrijeme. Ostaje taj stav i vidjećemo", dodao je.

Govoreći o formiranju vlasti na entitetskom i državnom nivou, rekao je da SDA neće ulaziti u vlast sa onima sa kojima ne može donositi zakone.

"Radićemo s onima koji imaju dovoljno ruku u oba državna parlamenta", istakao je Izetbegović.

Pobjedničkom SNSD-u u Republici Srpskoj poručio je da je, bez obzira na rezultat, vrijeme da se, kako je rekao, "opamete".

Izetbegović je više puta upitan da li će odstupiti sa mjesta predsjednika SDA, nakon što je drugi put zaredom izgubio izbore za člana Predsjedništva BiH.

"Vidjećemo da li je vrijeme za nove ljude. Bećirović nije bio samo SDP-ov kandidat, već 14 stranaka. Čestitam Bećiroviću, a posebno Efendiću koji je napravio dobar rezultat. Bitno je da je SDA pobijedila, a šta će biti sa mnom, to je nevažna stvar. To je nevažna stvar, pitate me to peti put. Bitno je šta će biti s državom i mislim da je za državu dobro što je SDA popravila rezultat", rekao je Izetbegović.

Dodao je da je prije izbora pokušao postići dogovor o formiranju vlasti, ali da u tome nije uspio.

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Tagovi

SDA Bakir Izetbegović Izbori 2026

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