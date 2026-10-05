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Filipovićeva i dalje vodi za hrvatskog člana Predsjedništva, Bećirović za bošnjačkog

Filipovićeva i dalje vodi za hrvatskog člana Predsjedništva, Bećirović za bošnjačkog

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Centralna izborna komisija objavila je nove preliminarne rezultate za hrvatskoh i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

Filipovićeva i dalje vodi za hrvatskog člana Predsjedništva, Bećirović za bošnjačkog Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Kandidat koalicije okupljene oko HDZ-a Darijana Filipović sa osvojenih 109.168 glasova, vodi za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, a za člana Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda Denis Bećirović sa osvojenih 210.483 glasa.

Nakon obrađenih 96,31 biračkih mjesta, Kandidat SDA za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović dobio je 187.753 glasa, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH.

Kandidat Stranke za BiH Semir Efendić osvojio je 141.315 glasova, dok je kandidat SBB-a Fahrudin Radončić dobio 11.852 glasa. 

(SRNA)

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