logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako će izgledati Parlament BiH: 16 stranaka dijeli 42 mandata

Kako će izgledati Parlament BiH: 16 stranaka dijeli 42 mandata

Autor Dušan Volaš
0

Prema najnovijoj projekciji Centralne izborne komisije (CIK) nakon obrađenih 95,49 odsto biračkih mjesta, u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ući će 16 političkih subjekata, a najviše mandata pripalo je SDA i SNSD-u.

Parlament i Savjet ministara BiH Izvor: MONDO

Najnoviji podaci CIK-a o rezultatima izbora za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH), nakon obrađenih preko 1,3 miliona glasačkih listića iz oba entiteta, daju jasniju sliku budućeg saziva ovog tijela koje broji ukupno 42 mjesta. Prema projekciji baziranoj na cenzusu i modelu raspodjele mandata po entitetima, u državni parlament ući će predstavnici čak 16 različitih političkih stranaka i koalicija.

Najveći broj mandata osvojila je Stranka demokratske akcije (SDA), kojoj prema ovim projekcijama pripada devet poslaničkih mjesta. Druga najjača politička snaga na nivou države, a ubjedljivo prva iz Republike Srpske, jeste Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) – Milorad Dodik, koji je osigurao šest mandata.

Socijaldemokratska partija (SDP) Bosne i Hercegovine biće zastupljena sa pet poslanika, dok je koalicija okupljena oko HDZ-a BiH osigurala četiri mandata.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) u novom sazivu imaće tri poslanika.

Po dva mandata osvojile su četiri političke grupacije. To su koalicija Narod i pravda (NiP) – SDBiH, lista Željko Komšić – Za građansku državu (DF/GS), koalicija Draška Stanivukovića – Pokret sigurna Srpska (PSS, PDP, NPSP), te Srpska demokratska stranka (SDS) – Volja naroda.

Preostalih sedam mjesta raspoređeno je na stranke koje u Parlamentarnu skupštinu BiH ulaze sa po jednim poslanikom. Iz Federacije BiH to su "Hrvatska petorka" (HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS), Naša stranka, te koalicija NES BiH, PDA, NAPRIJED! – Za evropsku BiH zajedno.

Iz Republike Srpske, po jedan mandat osvojili su koalicija DNS – NPS Banjac – Nešić, Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića, Socijalistička partija Petar Đokić – DEMOS, kao i Ujedinjena Srpska.

Izvještaj pokazuje da je broj važećih listića na nivou BiH 1.247.498 (91,31 odsto). S druge strane, evidentirano je 118.681 nevažećih listića (8,69 odsto), od čega je čak 45.040 bilo potpuno prazno. Svi trenutni podaci odnose se na glasanje na redovnim biračkim mjestima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Parlamentarna skupština BiH Izbori 2026

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ