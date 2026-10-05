Kako će izgledati Parlament BiH: 16 stranaka dijeli 42 mandata

Prema najnovijoj projekciji Centralne izborne komisije (CIK) nakon obrađenih 95,49 odsto biračkih mjesta, u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ući će 16 političkih subjekata, a najviše mandata pripalo je SDA i SNSD-u.

Izvor: MONDO

Najnoviji podaci CIK-a o rezultatima izbora za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH), nakon obrađenih preko 1,3 miliona glasačkih listića iz oba entiteta, daju jasniju sliku budućeg saziva ovog tijela koje broji ukupno 42 mjesta. Prema projekciji baziranoj na cenzusu i modelu raspodjele mandata po entitetima, u državni parlament ući će predstavnici čak 16 različitih političkih stranaka i koalicija.

Najveći broj mandata osvojila je Stranka demokratske akcije (SDA), kojoj prema ovim projekcijama pripada devet poslaničkih mjesta. Druga najjača politička snaga na nivou države, a ubjedljivo prva iz Republike Srpske, jeste Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) – Milorad Dodik, koji je osigurao šest mandata.

Socijaldemokratska partija (SDP) Bosne i Hercegovine biće zastupljena sa pet poslanika, dok je koalicija okupljena oko HDZ-a BiH osigurala četiri mandata.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) u novom sazivu imaće tri poslanika.

Po dva mandata osvojile su četiri političke grupacije. To su koalicija Narod i pravda (NiP) – SDBiH, lista Željko Komšić – Za građansku državu (DF/GS), koalicija Draška Stanivukovića – Pokret sigurna Srpska (PSS, PDP, NPSP), te Srpska demokratska stranka (SDS) – Volja naroda.

Preostalih sedam mjesta raspoređeno je na stranke koje u Parlamentarnu skupštinu BiH ulaze sa po jednim poslanikom. Iz Federacije BiH to su "Hrvatska petorka" (HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS), Naša stranka, te koalicija NES BiH, PDA, NAPRIJED! – Za evropsku BiH zajedno.

Iz Republike Srpske, po jedan mandat osvojili su koalicija DNS – NPS Banjac – Nešić, Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića, Socijalistička partija Petar Đokić – DEMOS, kao i Ujedinjena Srpska.

Izvještaj pokazuje da je broj važećih listića na nivou BiH 1.247.498 (91,31 odsto). S druge strane, evidentirano je 118.681 nevažećih listića (8,69 odsto), od čega je čak 45.040 bilo potpuno prazno. Svi trenutni podaci odnose se na glasanje na redovnim biračkim mjestima.