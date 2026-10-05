Kako će izgledati Parlament FBiH naredne četiri godine: SDA osvojila šest mandata više, odličan rezultat i SBiH

SDA je prema trenutnim rezultatima povećala broj mandata sa 26 na 32, dok je DF pao sa 12 na šest. SBiH je sa četiri porasla na devet mandata.

Izvor: Parlament FBiH

Prema projektovanom rasporedu mandata, SDA će imati najviše poslanika u novom sazivu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, a u odnosu na izbore 2022. godine povećala je broj mandata sa 26 na 32.

SDA je prema trenutno dostupnim rezultatima osvojila 229.752 glasa i 32 mandata, uključujući sedam kompenzacijskih.

Druga po broju mandata je SDP BiH, koji je sa 15 povećao rezultat na 16 mandata. Ipak, broj glasova ove stranke smanjen je sa 131.328 na 115.651.

SBiH napravila veliki skok, DF doživio veliki pad

Jedan od najvećih dobitnika u odnosu na prethodne izbore je Stranka za BiH.

SBiH je 2022. godine osvojila četiri mandata, a sada prema trenutnom rasporedu ima devet.

Istovremeno, DF/GS bilježi jedan od najvećih padova.

Lista Željko Komšić - Za građansku državu imala je 12 mandata nakon izbora 2022. godine, dok ih prema trenutnim rezultatima sada ima šest.

DF/GS je tako prepolovio je broj poslanika u odnosu na prethodni saziv.

HDZ BiH i partneri takođe bilježe pad, ali znatno manji. Sa 15 mandata iz 2022. godine sada su pali na 14.

Lista "Povjerenje!" koju su 2022. činili Narod i Pravda i SPU BiH osvojila je sedam mandata. Prema trenutnom rasporedu, lista Narod i Pravda, SD BiH i SPU BiH takođe ima sedam mandata.

Dakle, broj mandata ostao je nepromijenjen, iako se sastav liste u odnosu na prethodne izbore razlikuje. Naša stranka je sa šest pala na četiri mandata, dok je NES sa pet pao na četiri.

Izvor: MONDO/AI Generated

Ko je dobio, a ko izgubio mandate

Kada se uporede rezultati dva izborna ciklusa, najveći rast među većim političkim opcijama ostvarili su SDA i SBiH.

SDA je dobila šest mandata više, a SBiH pet. SDP je povećao broj mandata za jedan, dok su NiP i partneri ostali na istom broju.

Sa druge strane, DF/GS je izgubio šest mandata, Naša stranka dva, a HDZ BiH i partneri i NES po jedan. HDZ 1990, HNP, POMAK i BHI-Kasumović zadržali su po jedan mandat.