logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prazni ili pogrešno popunjeni: Koliko je glasačkih listića poništeno na svim nivoima

Prazni ili pogrešno popunjeni: Koliko je glasačkih listića poništeno na svim nivoima

Autor Dušan Volaš
0

Prema presjeku CIK-a u 12.30 časova, udio nevažećih glasačkih listića na Opštim izborima kreće se od 4,39 do 9,17 odsto, a najviše ih je u trci za Narodnu skupštinu Republike Srpske, dok je najmanje nevažećih za Predsjedništvo BiH.

Koliko je glasačkih listića poništeno na svim nivoima Izvor: Mondo/Slaven Petković

U izboru za Narodnu skupštinu Republike Srpske obrađen je 551.177 glasački listić, od čega je nevažećih 50.570, odnosno 9,17 odsto. Većina ih je proglašena nevažećim iz drugih razloga, njih 40.397 ili 7,33 odsto, dok je praznih 10.173, odnosno 1,85 odsto. Najveći udio nevažećih listića za NSRS ima izborna jedinica 4, sa 11,64 odsto, a slijede izborna jedinica 1 sa 10,08 i izborna jedinica 6 sa 9,72 odsto.

Slična je slika i kod Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Od 1.370.601 obrađenog listića nevažeća su 119.044, odnosno 8,69 odsto. Praznih je 45.166, a nevažećih iz drugih razloga 73.878. U izbornim jedinicama iz Republike Srpske udio nevažećih je 9,36 odsto, a u Federaciji BiH 8,23 odsto.

Za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH obrađeno je 820.109 listića, od kojih su 69.589 ili 8,49 odsto nevažeći. Najviše nevažećih ima izborna jedinica 12, gdje je od 22.880 obrađenih listića nevažeće 16,94 odsto. Na izborima za skupštine deset kantona nevažećih je 62.889 od 805.948 listića, odnosno 7,80 odsto. Najviše ih je u Unsko-sanskom kantonu, 9,65 odsto, a najmanje u Zapadnohercegovačkom, 6,43 odsto.

Znatno je manje nevažećih listića u izborima za inokosne funkcije. Za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske obrađen je 551.358 listić, a nevažeća su 26.134, odnosno 4,74 odsto. Od toga je 19.156 praznih listića.

Najmanji udio nevažećih zabilježen je u izboru za Predsjedništvo BiH. Od 1.370.895 obrađenih listića nevažećih je 60.160, odnosno 4,39 odsto. Prazno je ubačeno 46.443 listića, a 13.717 je nevažeće iz drugih razloga. Za srpskog člana Predsjedništva nevažeće je 5,05 odsto listića, a za bošnjačkog i hrvatskog člana 3,94 odsto.

Ovi podaci odnose se na 4.908 od ukupno 5.122 biračka mjesta, odnosno 95,82 odsto, i obuhvataju samo redovne glasačke listiće. Glasovi birača putem pošte, u odsustvu, mobilnih timova i iz diplomatsko-konzularnih predstavništava još nisu uključeni u rezultate.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Izbori 2026 opšti izbori 2026.

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ