Prazni ili pogrešno popunjeni: Koliko je glasačkih listića poništeno na svim nivoima

Prema presjeku CIK-a u 12.30 časova, udio nevažećih glasačkih listića na Opštim izborima kreće se od 4,39 do 9,17 odsto, a najviše ih je u trci za Narodnu skupštinu Republike Srpske, dok je najmanje nevažećih za Predsjedništvo BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

U izboru za Narodnu skupštinu Republike Srpske obrađen je 551.177 glasački listić, od čega je nevažećih 50.570, odnosno 9,17 odsto. Većina ih je proglašena nevažećim iz drugih razloga, njih 40.397 ili 7,33 odsto, dok je praznih 10.173, odnosno 1,85 odsto. Najveći udio nevažećih listića za NSRS ima izborna jedinica 4, sa 11,64 odsto, a slijede izborna jedinica 1 sa 10,08 i izborna jedinica 6 sa 9,72 odsto.

Slična je slika i kod Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Od 1.370.601 obrađenog listića nevažeća su 119.044, odnosno 8,69 odsto. Praznih je 45.166, a nevažećih iz drugih razloga 73.878. U izbornim jedinicama iz Republike Srpske udio nevažećih je 9,36 odsto, a u Federaciji BiH 8,23 odsto.

Za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH obrađeno je 820.109 listića, od kojih su 69.589 ili 8,49 odsto nevažeći. Najviše nevažećih ima izborna jedinica 12, gdje je od 22.880 obrađenih listića nevažeće 16,94 odsto. Na izborima za skupštine deset kantona nevažećih je 62.889 od 805.948 listića, odnosno 7,80 odsto. Najviše ih je u Unsko-sanskom kantonu, 9,65 odsto, a najmanje u Zapadnohercegovačkom, 6,43 odsto.

Znatno je manje nevažećih listića u izborima za inokosne funkcije. Za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske obrađen je 551.358 listić, a nevažeća su 26.134, odnosno 4,74 odsto. Od toga je 19.156 praznih listića.

Najmanji udio nevažećih zabilježen je u izboru za Predsjedništvo BiH. Od 1.370.895 obrađenih listića nevažećih je 60.160, odnosno 4,39 odsto. Prazno je ubačeno 46.443 listića, a 13.717 je nevažeće iz drugih razloga. Za srpskog člana Predsjedništva nevažeće je 5,05 odsto listića, a za bošnjačkog i hrvatskog člana 3,94 odsto.

Ovi podaci odnose se na 4.908 od ukupno 5.122 biračka mjesta, odnosno 95,82 odsto, i obuhvataju samo redovne glasačke listiće. Glasovi birača putem pošte, u odsustvu, mobilnih timova i iz diplomatsko-konzularnih predstavništava još nisu uključeni u rezultate.