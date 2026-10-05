SNSD ubjedljivo vodi u trci za Narodnu skupštinu Srpske: Najnoviji podaci CIK-a pokazuju veliku prednost

SNSD ubjedljivo vodi na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa 196.858 osvojenih glasova ili 39,02 odsto, pokazuju najnoviji preliminarni rezultati Centralne izborne komisije (CIK) BiH.
Na drugom mjestu je Pokret „Sigurna Srpska“ (PSS, PDP, NPSP) Draška Stanivukovića sa 70.950 glasova ili 14,06 odsto, dok je SDS – Volja naroda osvojio 61.223 glasa ili 12,14 odsto.
DNS-NPS Banjac-Nešić osvojio je 28.152 glasa ili 5,58 odsto, dok je Socijalistička partija – Petar Đokić – DEMOS – NDP dobila 27.473 glasa ili 5,45 odsto.
Ujedinjena Srpska osvojila je 26.705 glasova ili 5,29 odsto.
SPS – Goran Selak – Pokret Jedinstvena Srpska osvojio je 23.251 glas ili 4,61 odsto, dok je lista Za pravdu i red – Nebojša Vukanović – PDP RS – Igor Crnadak dobila 23.146 glasova ili 4,59 odsto.
Lista Volja naroda Srpske – dr Vlado Đajić osvojila je 6.640 glasova ili 1,32 odsto.
Narod i pravda (NiP) osvojila je 1.866 glasova ili 0,37 odsto, Stranka za BiH 1.806 glasova ili 0,36 odsto, dok je koalicija okupljena oko HDZ-a BiH osvojila 1.074 glasa ili 0,21 odsto.
Prema podacima CIK-a BiH, obrađeni su rezultati sa 1.972 od ukupno 2.082 biračka mjesta, odnosno 94,71 odsto. Podaci sa 110 biračkih mjesta, ili 5,29 odsto, još nisu primljeni.
Na izborima je registrovano 1.236.597 birača, a učestvovalo je 18 političkih subjekata sa ukupno 1.302 kandidata.
Prema trenutnim podacima, važeći su 504.501 glasački listić ili 90,82 odsto. Praznih nevažećih listića bilo je 10.241 ili 1,84 odsto, dok je iz drugih razloga nevažećim proglašeno 40.765 listića ili 7,34 odsto.
Kandidati SNSD-a za Parlamentarnu skupštinu osvojili 206.777 glasova
Kandidati SNSD-a osvojili su na izborima za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Republike Srpske 206.777 glasova ili 41,12 odsto, podaci su Centralne izborne komisije nakon obrađenih podataka sa 94,28 odsto biračkih mjesta.
Kandidati Pokreta sigurna Srpska osvojili su 75.569 glasova ili 15,03 odsto, a SDS-a 65.762 ili 13,08 odsto.
Lista za Pravdu i red osvojila je 29.224 glasova ili 5,81 odsto, DNS-NPS Banjac- Nešić 26.662 ili 5,3 odsto, a Socijalistička partija Petar Đokić-Demos 23.671 glasa ili 4,71 odsto.
Kandidati Ujedinjene Srpske osvojili su 22.144 glasa ili 4,4 odsto, SPS – Socijalistička partija Srpske Goran Selak 16.253 glasa ili 3,23 odsto.
SDA je na izborima dobila 11.394 glasa ili 2,26 odsto, Narodni front Jelena Trivić 10.839 ili 2,15 odsto, dok je Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić dobila 6.771 ili 1,35 odsto glasova.
U FBiH na izborima za Parlamentarnu skupštinu BiH najviše glasova 238.620 ili 31,57 osvojili su kandidati SDA, slijede kandidati SDP-a sa 117.964 ili 15,60 odsto osvojenih glasova.
Koalicija okupljena oko HDZ-a BiH osvojila je 98.42 ili 13,02 odsto, Stranka za BiH 66.287 glasova ili 8,77 odsto, Narod i Pravda 52.291 ili 6,92 odsto, DF/GS Željka Komšića 48.206 ili 6,38 odsto, Hrvatska petorka HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS 33.519 osvojenih glasova ili 4,43 odsto.
(Mondo)