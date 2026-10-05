SNSD ubjedljivo vodi u trci za Narodnu skupštinu Srpske: Najnoviji podaci CIK-a pokazuju veliku prednost

SNSD ubjedljivo vodi na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa 196.858 osvojenih glasova ili 39,02 odsto, pokazuju najnoviji preliminarni rezultati Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Na drugom mjestu je Pokret „Sigurna Srpska“ (PSS, PDP, NPSP) Draška Stanivukovića sa 70.950 glasova ili 14,06 odsto, dok je SDS – Volja naroda osvojio 61.223 glasa ili 12,14 odsto.

DNS-NPS Banjac-Nešić osvojio je 28.152 glasa ili 5,58 odsto, dok je Socijalistička partija – Petar Đokić – DEMOS – NDP dobila 27.473 glasa ili 5,45 odsto.

Ujedinjena Srpska osvojila je 26.705 glasova ili 5,29 odsto.

SPS – Goran Selak – Pokret Jedinstvena Srpska osvojio je 23.251 glas ili 4,61 odsto, dok je lista Za pravdu i red – Nebojša Vukanović – PDP RS – Igor Crnadak dobila 23.146 glasova ili 4,59 odsto.

Lista Volja naroda Srpske – dr Vlado Đajić osvojila je 6.640 glasova ili 1,32 odsto.

Narod i pravda (NiP) osvojila je 1.866 glasova ili 0,37 odsto, Stranka za BiH 1.806 glasova ili 0,36 odsto, dok je koalicija okupljena oko HDZ-a BiH osvojila 1.074 glasa ili 0,21 odsto.

Prema podacima CIK-a BiH, obrađeni su rezultati sa 1.972 od ukupno 2.082 biračka mjesta, odnosno 94,71 odsto. Podaci sa 110 biračkih mjesta, ili 5,29 odsto, još nisu primljeni.

Na izborima je registrovano 1.236.597 birača, a učestvovalo je 18 političkih subjekata sa ukupno 1.302 kandidata.

Prema trenutnim podacima, važeći su 504.501 glasački listić ili 90,82 odsto. Praznih nevažećih listića bilo je 10.241 ili 1,84 odsto, dok je iz drugih razloga nevažećim proglašeno 40.765 listića ili 7,34 odsto.

Kandidati SNSD-a za Parlamentarnu skupštinu osvojili 206.777 glasova