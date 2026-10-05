logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Darijana Filipović poslala poruku: "Predsjedništvo ne smije biti izvor novih podjela"

Darijana Filipović poslala poruku: "Predsjedništvo ne smije biti izvor novih podjela"

Autor Haris Krhalić
0

Darijana Filipović nakon pobjede na izborima poručila da Predsjedništvo BiH ne smije biti izvor novih podjela i nestabilnosti.

Darijana Filipović poslala poruku: "Predsjedništvo ne smije biti izvor novih podjela" Izvor: Facebook/Darijana Filipović

Novoizabrana članica Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović oglasila se nakon izborne pobjede i zahvalila biračima koji su joj ukazali povjerenje.

Filipović je poručila da pobjedu prihvata sa zahvalnošću, ali i velikim osjećajem odgovornosti.

"Hvala svima koji ste pratili ovu kampanju, koji ste vjerovali, podržavali, pomagali, pitali, predlagali, ali i kritizirali", navela je Filipović.

Kako je dodala, svaki susret, razgovor i riječ bili su dio njenog izbornog puta.

"Hvala za svaki glas, svaki stisak ruke, zagrljaj i poruku. Ovo povjerenje primam s velikom zahvalnošću, ali još većim osjećajem odgovornosti", poručila je.

Filipović je čestitala Denisu Bećiroviću i Željki Cvijanović na izboru u Predsjedništvo BiH. Bećirović je osvojio drugi mandat kao bošnjački član, dok je Cvijanović takođe izborila novi mandat kao srpski član Predsjedništva.

"Pred nama su četiri godine u kojima ne moramo o svemu misliti jednako, ali moramo pronaći ono što nam je zajedničko i preuzeti odgovornost za zemlju kojoj služimo", napisala je Filipović.

Istakla je da Predsjedništvo BiH, prema njenom stavu, ne bi trebalo da bude mjesto novih podjela i nestabilnosti.

"Predsjedništvo ne smije biti izvor novih podjela i nestabilnosti. Dobili smo mogućnost pokazati kako Bosna i Hercegovina može biti zemlja funkcionalnih institucija, mira, europske budućnosti i ljudi koji nisu isti, ali vrijede jednako", navela je.

Na kraju poruke zahvalila je biračima uz poruku:

"Od srca hvala. Tek smo krenuli."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Izbori 2026 Predsjedništvo BiH Darijana Filipović HDZ BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ