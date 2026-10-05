Darijana Filipović poslala poruku: "Predsjedništvo ne smije biti izvor novih podjela"

Darijana Filipović nakon pobjede na izborima poručila da Predsjedništvo BiH ne smije biti izvor novih podjela i nestabilnosti.

Izvor: Facebook/Darijana Filipović

Novoizabrana članica Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović oglasila se nakon izborne pobjede i zahvalila biračima koji su joj ukazali povjerenje.

Filipović je poručila da pobjedu prihvata sa zahvalnošću, ali i velikim osjećajem odgovornosti.

"Hvala svima koji ste pratili ovu kampanju, koji ste vjerovali, podržavali, pomagali, pitali, predlagali, ali i kritizirali", navela je Filipović.

Kako je dodala, svaki susret, razgovor i riječ bili su dio njenog izbornog puta.

"Hvala za svaki glas, svaki stisak ruke, zagrljaj i poruku. Ovo povjerenje primam s velikom zahvalnošću, ali još većim osjećajem odgovornosti", poručila je.

Filipović je čestitala Denisu Bećiroviću i Željki Cvijanović na izboru u Predsjedništvo BiH. Bećirović je osvojio drugi mandat kao bošnjački član, dok je Cvijanović takođe izborila novi mandat kao srpski član Predsjedništva.

"Pred nama su četiri godine u kojima ne moramo o svemu misliti jednako, ali moramo pronaći ono što nam je zajedničko i preuzeti odgovornost za zemlju kojoj služimo", napisala je Filipović.

Istakla je da Predsjedništvo BiH, prema njenom stavu, ne bi trebalo da bude mjesto novih podjela i nestabilnosti.

"Predsjedništvo ne smije biti izvor novih podjela i nestabilnosti. Dobili smo mogućnost pokazati kako Bosna i Hercegovina može biti zemlja funkcionalnih institucija, mira, europske budućnosti i ljudi koji nisu isti, ali vrijede jednako", navela je.

Na kraju poruke zahvalila je biračima uz poruku:

"Od srca hvala. Tek smo krenuli."