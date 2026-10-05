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Čak 15 stranaka u Skupštini sa 25 mjesta: Goražde čeka komplikovano formiranje vlasti

Čak 15 stranaka u Skupštini sa 25 mjesta: Goražde čeka komplikovano formiranje vlasti

Autor Haris Krhalić
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U Skupštinu BPK Goražde sa 25 mjesta prema preliminarnim rezultatima ulazi čak 15 stranaka, što najavljuje složeno formiranje vlasti.

Goražde Izvor: Shutterstock

Skupština Bosanskopodrinjskog kantona Goražde ima svega 25 zastupničkih mjesta, ali bi prema trenutnim preliminarnim rezultatima u njoj moglo sjediti čak 15 različitih stranaka.

Nakon što je obrađeno 83,33 odsto biračkih mjesta, odnosno 30 od ukupno 36, SDA je prva sa 1.299 glasova i četiri mandata.

Po tri mandata osvojili su Narod i pravda i Perspektiva, dok su po dva mandata pripala Novoj političkoj inicijativi, SDP-u i Stranci za BiH.

Preostalih devet stranaka osvojilo je po jedan mandat, što dodatno usložnjava raspodjelu snaga u kantonalnom parlamentu.

Po jedan mandat, prema trenutnim projekcijama, imaju SBB, Snaga naroda, Demokratska fronta, Nezavisna građanska lista, Stranka Narodnog poštenja, Novi početak, Glas naroda, Bosanska narodna stranka i NES.

Takav odnos snaga znači da nijedna od najvećih stranaka nema ni približno dovoljno mandata za samostalno formiranje vlasti, pa će za sastavljanje većine biti potrebno više koalicionih partnera.

Prema trenutnim projekcijama cenzus nisu prešli BH Demokrati - Džebrail Bajramović, Naša stranka, BH Zeleni te Mladi i Razvoj.

Konačna raspodjela mandata biće poznata nakon obrade preostalih biračkih mjesta.

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