Havarija na cjevovodu: Istočno Sarajevo bez vode, obustavljena i nastava

Na području grada Istočno Sarajevo prekinuto je vodosnabdijevanje usljed havarije na glavnom transportnom cjevovodu sa postrojenja Tilava, saopštilo je preduzeće "Vodovod i kanalizacija".

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Iz tog komunalnog preduzeća istakli su da su dežurne ekipe na terenu i intenzivno rade na otklanjanju havarije, koja se desila na adresi Vuka Karadžića 234, kako bi radovi bili završeni u najkraćem mogućem roku.

"Kvar na glavnoj transportnoj cijevi sa postrojenja Tilava biće otklonjen tokom noći, ali će biti potrebno dan, dva da se stabilizuje vodosnabdijevanje", izjavio je direktor Komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo Ljubiša Lalović.

"Pukla je glavna transportna cijev koja otprema vodu sa postrojenja Tilava u kompletan distributivni cjevovod u gradu", rekao je Lalović.

On je dodao da su ekipe na terenu i da je zamijenjena cijev ali da na još jednom mjestu ima kvarova pa su u toku radovi.

Istakao je da će radovi sigurno biti završeni tokom noći ali je ukazao da je oko 100 kilometara distributivne mreže prazno i biće potrebno dan-dva da se mreža stabilizuje i napuni.

"Moramo biti izuzetno oprezni, jer se punjenje mora obavljati fazno i polako da ne bi došlo do hidrauličkih udara i novih havarija. Moraćemo to raditi oprezno i sve vrijeme nadgledati", rekao je Lalović.

Zbog ove havarije sutra nema nastave.

"Obavještavamo vas da je, zbog prekida u vodosnabdijevanju na području cijelog grada, nastava u prvoj smjeni sutra, 8. oktobra, obustavljena", naveli su iz Osnovne škole "Sveti Sava", objavio je ATV.

Dodali su da, takođe, sutra produženi boravak neće raditi.

(Srna/Mondo)