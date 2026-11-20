Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da Ustavni sud BiH konstanto vrši napad na ustavni poredak BiH, što je vidljivo iz posljednje odluke ove pravosudne institucije u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Cvijanovićeva je istakla da je takav rad Ustavnog suda BiH nedopustiv, te napomenula da je to institucija od koje se očekuje da štiti Ustav i ustavne mehanizme.

"Jedan od tih ustavnih mehanizama zaštite jesu mogućnost srpskog člana Predsjedništva da se obrati Narodnoj skupštini Srpske i da kroz dvotrećinsku podršku anulira neku prethodnu odluku", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da joj ti postupci liče na politikantstvo.

"Kada je bilo riječi o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, govorili su da to nije nadležnost Ustavnog suda, jer su oni nadležni za Aneks četiri, a ne Aneks osam. Oni su ovdje legli na Ustavom propisanu proceduru i uzeli da je osporavaju", upozorila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da, ako se tako nastavi, te Komisije neće ni biti.

Ustavni sud BiH ocijenio je da su, kako navode, "neustavne odluke srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i Narodne skupštine Republike Srpske" o štetnosti po vitalni interes Srpske odluke Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koja je donijeta bez konsenzusa.

Zanimljivo je da se Ustavni sud BiH u nekoliko navrata bavio ovom temom, te da je svaku put, nakon apelacija, odlučivao da nije nadležan za Aneks osam Dejtonskog sporazuma kojim su definisana pitanja rada, funkcionisanja i imenovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.