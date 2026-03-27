Ustavni sud BiH usvojio zahtjev poslanika SNSD-a vezano za pregovarača sa Evropskom unijom

Odluka o imenovanju pregovarača BiH sa EU proglašena neustavnom.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je zahtjev 31 poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i proglasio neustavnom Odluku o osnivanju ureda i proceduri imenovanja glavnog pregovarača BiH za pregovore sa Evropskom unijom.

Sud je utvrdio da sporna odluka krši Ustav BiH jer je donesena mimo propisane zakonodavne procedure:

Nedostatak potvrde Doma naroda: Prema članu IV/3.c) Ustava BiH, sve zakonodavne odluke moraju odobriti oba doma Parlamentarne skupštine. U ovom slučaju, odluku je donio samo jedan dom, što je Sud ocijenio kao nedopustivo.

Pravna ništavnost (ab initio): Sud je utvrdio da odluka ne može proizvesti nikakvo pravno djelovanje i proglasio ju je ništavnom od samog trenutka njenog donošenja.

Ovu odluku je za komentarisao šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

Mazalica je istakao da odluku Ustavnog suda BiH ne smatra povoljnom, već jedino mogućom.

"Nedoumica je oko stava da li taj posao treba da radi Savjet ministara ili Predsjedništvo BiH. Smatramo da to ne može da radi Parlamentarna skupština BiH", rekao je Mazalica.

On je dodao da će za bilo kakvu odluku biti potreban Dom naroda, Savjet ministara i Predsjedništvo BiH, gdje SNSD ima svoje predstavnike i bez kojih se neće moći donijeti odluka.

"Dakle, taj posao može da radi Predsjedništvo BiH ili Savjet ministara“, konstatovao je Mazalica i dodao da je za vođenje spoljne politike nadležno Predsjedništvo BiH.

Iako je odluka poništena, Ustavni sud je prepoznao hitnost situacije i važnost evropskog puta BiH pa je tako naložio Parlamentarnoj skupštini BiH da u roku od pola godine donese novu, ustavno utemeljenu proceduru za osnivanje ureda i imenovanje pregovaračkog tima.

Institucije BiH sada moraju kroz redovnu proceduru (oba doma) normirati proces kako bi pregovarački okvir bio pravno validan.