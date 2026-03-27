Ustavni sud BiH se proglasio nenadležnim na zahtjev za ocjenu ustavnosti Vlade RS

Ustavni sud BiH odbacio je zahtjev poslanika o osporavanju izbora Vlade Republike Srpske, uz obrazloženje da je za to nadležan isključivo Ustavni sud RS.

Izvor: Vlada RS

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je zahtjev jedanaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koji su tražili utvrđivanje spora između države i Republike Srpske povodom izbora Vlade RS. Radi se o drugoj vladi Save Minića, za koju je mandat za sastavljanje vlade dobio od Ane Trišić-Babić.

Ustavni sud je zahtjev proglasio nedopuštenim, ističući da nije nadležan za odlučivanje u ovom predmetu.

Ključni razlozi odluke:

Pitanje Ustava RS, a ne BiH: Sud je pojasnio da je procedura izbora predsjednika i članova Vlade RS (objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 5/26) pitanje koje je regulisano isključivo Ustavom Republike Srpske.

Nadležnost entitetskog suda: Za ocjenu pravilnosti ovih procedura nadležan je Ustavni sud Republike Srpske, a ne državni sud.

Nema ugrožavanja nadležnosti BiH: U obrazloženju se navodi da izbor Vlade RS ni na koji način ne dovodi u pitanje podjelu nadležnosti između različitih nivoa vlasti u BiH, što bi bio jedini osnov za intervenciju Ustavnog suda BiH prema članu VI/3.a) Ustava BiH.

Podnosioci zahtjeva su pokušali osporiti odluke o izboru predsjednika i članova Vlade Republike Srpske, ali je Sud zaključio da u ovom slučaju ne postoji spor u smislu državnog Ustava koji bi zahtijevao njihovo postupanje.

Podsjetimo, Minić je 16. marta podnio ostavku na mjestu premijera kako bi se otklonile sve dileme u vezi sa legalitetom i legitimitetom aktuelnog tadašnjeg vlade. Već sutradan je ponovo formirao identičnu vladu, a ovog puta ga je za mandatara predložio predsjednik RS Siniša Karan.