logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ustavni sud BiH se proglasio nenadležnim na zahtjev za ocjenu ustavnosti Vlade RS

Ustavni sud BiH se proglasio nenadležnim na zahtjev za ocjenu ustavnosti Vlade RS

Autor Haris Krhalić
0

Ustavni sud BiH odbacio je zahtjev poslanika o osporavanju izbora Vlade Republike Srpske, uz obrazloženje da je za to nadležan isključivo Ustavni sud RS.

Vlada RS Izvor: Vlada RS

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je zahtjev jedanaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koji su tražili utvrđivanje spora između države i Republike Srpske povodom izbora Vlade RS. Radi se o drugoj vladi Save Minića, za koju je mandat za sastavljanje vlade dobio od Ane Trišić-Babić.

Ustavni sud je zahtjev proglasio nedopuštenim, ističući da nije nadležan za odlučivanje u ovom predmetu.

Ključni razlozi odluke:

  • Pitanje Ustava RS, a ne BiH: Sud je pojasnio da je procedura izbora predsjednika i članova Vlade RS (objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 5/26) pitanje koje je regulisano isključivo Ustavom Republike Srpske.
  • Nadležnost entitetskog suda: Za ocjenu pravilnosti ovih procedura nadležan je Ustavni sud Republike Srpske, a ne državni sud.
  • Nema ugrožavanja nadležnosti BiH: U obrazloženju se navodi da izbor Vlade RS ni na koji način ne dovodi u pitanje podjelu nadležnosti između različitih nivoa vlasti u BiH, što bi bio jedini osnov za intervenciju Ustavnog suda BiH prema članu VI/3.a) Ustava BiH.

Podnosioci zahtjeva su pokušali osporiti odluke o izboru predsjednika i članova Vlade Republike Srpske, ali je Sud zaključio da u ovom slučaju ne postoji spor u smislu državnog Ustava koji bi zahtijevao njihovo postupanje.

Podsjetimo, Minić je 16. marta podnio ostavku na mjestu premijera kako bi se otklonile sve dileme u vezi sa legalitetom i legitimitetom aktuelnog tadašnjeg vlade. Već sutradan je ponovo formirao identičnu vladu, a ovog puta ga je za mandatara predložio predsjednik RS Siniša Karan.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlada RS Ustavni sud BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ