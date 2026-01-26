logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minić zadovoljan odlukom Ustavnog suda BiH: Nijedna odluka Vlade Srpske nije dovedena u pitanje

Minić zadovoljan odlukom Ustavnog suda BiH: Nijedna odluka Vlade Srpske nije dovedena u pitanje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Savo Minić poručio da je zadovoljan odlukom Ustavnog suda BiH o izboru prošlog saziva Vlade RS, jer nijednom nisu dovedene u pitanje odluke Vlade.

savo minić Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je zadovoljan odlukom o dopustivosti i meriturmu krnjeg Ustavnog suda BiH o izboru prošlog saziva Vlade Republike Srpske, jer nijednom nisu doveli u pitanje odluke Vlade Republike Srpske.

"Zadovoljan sam, jer sam bio u pravu kad sam tvrdio da nisu nadležni da raspravljaju o odlukama Vlade. Nijednog momenta nisu doveli u pitanje odluke Vlade Republike Srpske, a to su podzakonski akti, izvršni akti i politički život", rekao je Minić večeras novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, malo je kontradiktoran dispozitiv same odluke, ali u svakom smislu te riječi, "sve što je ranije dolazilo iz ove institucije je bilo mnogo gore".

"Po prvi put možemo reći da smo nečim zadovoljni. Zadovoljan sam da nijednog momenta nije doveden u pitanje kontinuitet rada Vlade Republike Srpske i odluka koje smo donosili", istakao je Minić.

Minić je rekao da nije zadovoljan činjenicom i tumačenjem Ustavnog suda BiH, koje pokazuje da je njima očigledno primarni cilj bio rješavanje pitanja imena Milorada Dodika.

"Oni to pogrešno i namjerno tumače, jer je Milorad Dodik u tom momentu imao pravo da me predloži za mandatara", istakao je Minić.

Minić je rekao da je već danas grupa poslanika DF-a i SDA podnijela istu apelaciju.

"Koliko god nas napadali i rušili, pravili razne spletke, pokazali smo da možemo politički da odgovorimo i da smo spremni da omogućimo da Vlada Republike Srpske funkcioniše", zaključio je Minić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Minić Vlada RS Ustavni sud BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ