Minić zadovoljan odlukom Ustavnog suda BiH: Nijedna odluka Vlade Srpske nije dovedena u pitanje

Savo Minić poručio da je zadovoljan odlukom Ustavnog suda BiH o izboru prošlog saziva Vlade RS, jer nijednom nisu dovedene u pitanje odluke Vlade.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je zadovoljan odlukom o dopustivosti i meriturmu krnjeg Ustavnog suda BiH o izboru prošlog saziva Vlade Republike Srpske, jer nijednom nisu doveli u pitanje odluke Vlade Republike Srpske.

"Zadovoljan sam, jer sam bio u pravu kad sam tvrdio da nisu nadležni da raspravljaju o odlukama Vlade. Nijednog momenta nisu doveli u pitanje odluke Vlade Republike Srpske, a to su podzakonski akti, izvršni akti i politički život", rekao je Minić večeras novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, malo je kontradiktoran dispozitiv same odluke, ali u svakom smislu te riječi, "sve što je ranije dolazilo iz ove institucije je bilo mnogo gore".

"Po prvi put možemo reći da smo nečim zadovoljni. Zadovoljan sam da nijednog momenta nije doveden u pitanje kontinuitet rada Vlade Republike Srpske i odluka koje smo donosili", istakao je Minić.

Minić je rekao da nije zadovoljan činjenicom i tumačenjem Ustavnog suda BiH, koje pokazuje da je njima očigledno primarni cilj bio rješavanje pitanja imena Milorada Dodika.

"Oni to pogrešno i namjerno tumače, jer je Milorad Dodik u tom momentu imao pravo da me predloži za mandatara", istakao je Minić.

Minić je rekao da je već danas grupa poslanika DF-a i SDA podnijela istu apelaciju.

"Koliko god nas napadali i rušili, pravili razne spletke, pokazali smo da možemo politički da odgovorimo i da smo spremni da omogućimo da Vlada Republike Srpske funkcioniše", zaključio je Minić.