Trišić Babić: Ustavni sud BiH instrument političkih obračuna protiv Republike Srpske

Ana Trišić Babić poručila da je odluka Ustavnog suda BiH još jedan politički obračun iz Sarajeva i da institucije Republike Srpske neće dozvoliti destabilizaciju i ugrožavanje mira.

Izvor: Borislav Zdrinja

Odluka Ustavnog suda BiH još jednom potvrđuje ono na šta Republika Srpska već duže vrijeme upozorava – da je pravosuđe u BiH pretvoreno u instrument političkih obračuna i da se iz Sarajeva, po ustaljenom obrascu, pokušava upravljati političkim procesima kroz sudnice, izjavila je v.d. predsjednika Srpske Ana Trišić Babić.

Trišić Babić je naglasila da su institucije Republike Srpske na vrijeme prepoznale još jednu zloupotrebu pravosuđa u režiji Sarajeva i odgovorno postupile kako bi zaštitile instituciju Vlade, ali i sačuvale mir i stabilnost u Republici Srpskoj.

"To nije nikakva slabost, kako se pojedinci u Sarajevu nadaju i kako pokušavaju da komuniciraju, već dokaz institucionalne zrelosti, odgovornosti i ozbiljnosti Republike Srpske", ukazala je Trišić Babić.

Nažalost, dodala je ona, Sarajevo ni ovoga puta nije pokazalo ni minimum političke inventivnosti, niti spremnosti da se ponaša kao partner u BiH, već isključivo kao centar stalnih zloupotreba i podmetanja.

"Njihova politika je svedena na jedno – da se gleda u nebo i prizivaju strane intervencije, umjesto da se gledaju činjenice i realnost u kojoj živimo. Umjesto da razumiju promjene u svijetu i novo vrijeme koje dolazi, Sarajevo uporno ostaje zarobljeno u kratkovidosti i političkoj miopiji, uvjereno da se Republika Srpska može oslabiti, destabilizovati ili uplašiti kroz iste, potrošene mehanizme. Ne može", istakla je Trišić Babić.

Ona je rekla da je Republika Srpska opredijeljena za mir, stabilnost i razgovor, ali na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, kompromisa i poštovanja dogovora.

"Građani Srpske mogu biti mirni. Institucije rade svoj posao i neće dozvoliti da bilo ko ugrozi stabilnost. Jedini koji su na gubitku biće oni koji i dalje računaju da će zloupotrebom jednih te istih sudnica nešto postići. Neće. Samo će sebe dovoditi u sve veće zablude i sve dublju političku izolaciju", poručila je v.d. predsjednika Srpske Ana Trišić Babić.

Ustavni sud BiH danas je donio odluku kojom smatra da je prethodni saziv Vlade Republike Srpske bio neustavan.