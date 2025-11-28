logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ustavni sud BiH poništio ključne zaključke Narodne skupštine RS o odluci CIK-a

Ustavni sud BiH poništio ključne zaključke Narodne skupštine RS o odluci CIK-a

Autor Nikolina Damjanić
0

Ustavni sud BiH donio je odluku da tri odredbe Narodne skupštine RS usvojene 22. augusta 2025. godine nisu u skladu s Ustavom BiH i stavljaju se van snage. Odluka se odnosi na zaključke u vezi s prestankom mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

164-plenarna-sjednica_1764338043.jpg Izvor: Ustavni sud BiH

 Rasprava o ustavnosti nove Vlade Republike Srpske nastavlja se na narednoj sjednici suda.

Sud je utvrdio da tri tačke zaključaka Narodne skupštine RS, tačka 4, prva rečenica tačke 9. (nakon izmjena tačka 7) i tačka 12. (nakon izmjena tačka 10),  nisu u skladu s Ustavom BiH.

Tačka 4 je odbacivala presudu Suda BiH i odluku Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Tačka 7 zabranjivala je provođenje prijevremenih izbora za predsjednika RS i zahtijevala od političkih subjekata da se ne prijavljuju na te izbore.

Tačka 10 osporavala je pokušaje „razgradnje Republike Srpske“ i isticala njenu ulogu u Dejtonskom sporazumu.

Ustavni sud je odlučio da ove odredbe prestaju važiti danom usvajanja, ističući da entiteti nemaju pravo na teritorijalno otcjepljenje ili samoopredjeljenje, te da se  ne može osporavati pravomoćne odluke državnih institucija i da je poštovanje Ustava BiH obavezno.

Sud je takođe obustavio postupak u dijelu koji se odnosio na druge osporene tačke jer osporeni akt više nije bio na snazi, a zahtjevi za ocjenu ustavnosti nekoliko drugih tačaka odbačeni su zbog nenadležnosti suda.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijeli su Denis Bećirović, član Predsjedništva BiH, i 14 zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik Ustavni sud BiH CIK NSRS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ