Ustavni sud BiH poništio ključne zaključke Narodne skupštine RS o odluci CIK-a

Ustavni sud BiH donio je odluku da tri odredbe Narodne skupštine RS usvojene 22. augusta 2025. godine nisu u skladu s Ustavom BiH i stavljaju se van snage. Odluka se odnosi na zaključke u vezi s prestankom mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Izvor: Ustavni sud BiH

Rasprava o ustavnosti nove Vlade Republike Srpske nastavlja se na narednoj sjednici suda.

Sud je utvrdio da tri tačke zaključaka Narodne skupštine RS, tačka 4, prva rečenica tačke 9. (nakon izmjena tačka 7) i tačka 12. (nakon izmjena tačka 10), nisu u skladu s Ustavom BiH.

Tačka 4 je odbacivala presudu Suda BiH i odluku Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Tačka 7 zabranjivala je provođenje prijevremenih izbora za predsjednika RS i zahtijevala od političkih subjekata da se ne prijavljuju na te izbore.

Tačka 10 osporavala je pokušaje „razgradnje Republike Srpske“ i isticala njenu ulogu u Dejtonskom sporazumu.

Ustavni sud je odlučio da ove odredbe prestaju važiti danom usvajanja, ističući da entiteti nemaju pravo na teritorijalno otcjepljenje ili samoopredjeljenje, te da se ne može osporavati pravomoćne odluke državnih institucija i da je poštovanje Ustava BiH obavezno.

Sud je takođe obustavio postupak u dijelu koji se odnosio na druge osporene tačke jer osporeni akt više nije bio na snazi, a zahtjevi za ocjenu ustavnosti nekoliko drugih tačaka odbačeni su zbog nenadležnosti suda.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijeli su Denis Bećirović, član Predsjedništva BiH, i 14 zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.