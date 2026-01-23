Opozicija: Neodgovorni Dodik i zakašnjeli Ustavni sud jednaka prijetnja Republici Srpskoj

Reakcije opozicionih lidera u Republici Srpskoj na odluku Ustavnog suda BiH da je prva Vlada Save Minića, izabrana u septembru 2025. godine, bila neustavna, ukazuju na duboku institucionalnu krizu i pravnu nesigurnost u kojoj se nalazi Srpska.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Delegat SDS-a u Domu naroda BiH Želimir Nešković ocijenio je da su "neodgovorni građanin Milorad Dodik i uspavani Ustavni sud BiH postali jednaka opasnost po Republiku Srpsku", naglašavajući da su građani već dvije godine taoci političkih odluka koje su dovele do zabrane Dodikovog političkog djelovanja i njegovog stavljanja na američku OFAK listu.

"Pravna nesigurnost u kojoj žive građani Republike Srpske produkt je neodgovornog djelovanja tri subjekta: samog Dodika, Kristijana Šmita i krnjeg Ustavnog suda BiH. Republika Srpska mora da egzistira nezavisno od političke sudbine Milorada Dodika, a Vlada RS mora da radi legalno, bez dovođenja u pitanje njene ustavnosti“, poručio je Nešković.

On je odluku Ustavnog suda BiH ocijenio kao zakašnjelu, politički motivisanu i štetnu po institucionalni poredak Republike Srpske, dodajući da sud pokušava da "obesmisli normalan politički habitus u Republici Srpskoj", uz, kako je naveo, prećutnu podršku SNSD-a.

Sličan stav iznio je i zamjenik predsjednika Pokreta Sigurna Srpska Igor Radojičić, koji je upozorio da je Republika Srpska mjesecima imala nelegalnu Vladu, sa nizom neustavnih odluka i nepredvidivim posljedicama.

"Primarna i isključiva odgovornost leži na vlastima Republike Srpske. Iako se Ustavnom sudu BiH s pravom može prigovoriti dugogodišnja i kontinuirana pristrasnost na štetu interesa Republike Srpske, ova odluka uopšte nije smjela da se desi. U trenutku duboke institucionalne krize nakon smjene predsjednika Republike, nije nam bila potrebna i dodatna kriza Vlade, izazvana neustavnim imenovanjem", rekao je Radojičić.

On je dodao da će vlast, kao i ranije, bez otpora ispoštovati odluku Ustavnog suda BiH, kao dio, kako tvrdi, dogovora sa stranim faktorom, što će dovesti do novih političkih performansa, vanrednih sjednica i daljeg obesmišljavanja institucija Republike Srpske.

"Ova vlast mora da ode, demokratski, na izborima, voljom naroda. Svakim danom svog opstanka proizvodi sve veću štetu građanima i samoj Republici Srpskoj", zaključio je Radojičić.

Obojica opozicionih lidera saglasna su da građani ne žele politički inat i institucionalne igre, već legalnu Vladu, stabilne institucije i pristojan život, upozoravajući da nastavak aktuelne politike vodi Republiku Srpsku u još dublju krizu.