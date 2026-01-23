Počele primopredaje: Vlada RS danas zvanično stupa na dužnost (FOTO)

U prostorijama Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske danas je obavljena primopredaja dužnosti između bivšeg ministra trgovine i turizma Republike Srpske Denisa Šulića i novoizabranog ministra Neda Puhovca.

Izvor: Ministarstvo trgovine i turizma RS

Šulić je čestitao Puhovcu na izboru, poželio mu uspjeh u radu i upoznao ga sa prethodno realizovanim aktivnostima u resoru trgovine i turizma i postavljenim planovima i ciljevima za naredni period.

"Šulić je istakao da su u proteklom periodu realizovane značajne aktivnosti usmjerene na uređenje sektora trgovine, turizma i ugostiteljstva, a poseban akcenat stavljen je na unapređenje pravnog okvira, suzbijanje sive ekonomije i jačanje saradnje s poslovnom zajednicom, sektorskim udruženjima i udruženjima zaštitu potrošača", saopšteno je iz ovog ministarstva.

Izvor: Ministarstvo trgovine i turizma RS

Ministar Puhovac zahvalio se ministru Šuliću na dosadašnjem radu i zalaganju i istakao da će uložiti maksimalne napore u nastavak svih započetih aktivnosti ovog ministarstva i dalje unapređenje uslova poslovanja u ovom sektoru, promociju turističke ponude Republike Srpske i zaštitu potrošača i životnog standarda građana u okviru resornih nadležnosti.

U narednom periodu očekuju se i ostale primopredaje dužnosti. Draga Mastilović izabran je za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje umjesto Siniše Karana, Radan Ostojić za ministra rada i boračko-invlidske zaštite umjesto Danijela Egića, te Radenko Bubić za ministra privrede i preduzetništva koji će zamijeniti Vojina Mitrovića.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske, na čelu sa Savom Minićem danas zvanično stupa na dužnost nakon što je odluka o njenom izboru juče objavljena u Službenom glasniku RS.

(Mondo)