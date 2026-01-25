"Kažu mi da sam predsjednik svih predsjednika"

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je on izabrani predsjednik Republike Srpske kojeg nije smijenio narod, nego je to učinjeno voljom stranca neovlašćenog za to, kojeg su pratile muslimanske sudije u BiH, više kao čin obračuna sa Republikom Srpskom i Srbima.

Izvor: Borislav Zdrnja/Srna

"On je donio odluku, a ja obavljam sve te poslove. Onaj ko me smatra predsjednikom - za njega sam predsjednik, onaj ko me ne smatram nije me smatrao ni prije toga", rekao je Dodik za "Politiku".

Na pitanje da li je on stvarni predsjednik Republike Srpske, jer ga svi zovu predsjednik, Dodik je rekao da ima razne titule.

"Prvo sam predsjednik, a onda mi kažu da sam predsjednik svih predsjednika, pošto su i predsjednik Republike Srpske i predsjednik vlade i član Predsjedništva BiH i deset ministara u vladi i svi ministri u Savjetu ministara iz partije čiji sam predsjednik tako da u tom nekom žargonu, pomalo relaksiranom, kažu da sam predsjednik svih predsjednika", naveo je Dodik.