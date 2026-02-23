Narodna skupština RS: Ustavni sud BiH nije nadležan za ocjenu izbora Vlade RS

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je stav prema kojem Ustavni sud BiH nije nadležan da odlučuje o sporu vezanom za Odluku o izboru predsjednika i članova Vlade Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Narodna skupština smatra da je zahtjev suštinski nedopustiv i neosnovan jer se radi o političkom aktu izbora i imenovanja koji proizilazi iz Ustava Republike Srpske, a ne o sporu između BiH i entiteta.

U saopštenju se navodi da Narodna skupština, kao organ Republike Srpske koji vrši ustavotvornu i zakonodavnu vlast, ima obavezu da u okviru svojih ustavnih ovlaštenja upotrijebi sve pravne instrumente potrebne za funkcionisanje organa Republike.

Očekuje se da Ustavni sud BiH odbaci zahtjev, kao što je prethodno urađeno u Odluci od 22. januara 2026. godine, kada je zahtjev odbačen zbog nenadležnosti.

Narodna skupština naglašava da sporna pitanja moraju biti regulisana samim Ustavom BiH da bi Ustavni sud imao nadležnost, što ovdje nije slučaj, te da se ovdje radi o „aktu vladanja“ koji je u potpunosti u okviru nadležnosti Republike Srpske.

Podsjećamo, na 166. plenarnoj sjednici 23. januara 2026. godine, Ustavni sud BiH je proglasio prvu Vladu RS na čelu sa Savom Minićem neustavnom. Sud je razmatrao da li je Milorad Dodik mogao, nakon prestanka mandata predsjednika RS, predložiti predsjednika i članove Vlade. U meritumu je Sud zaključio da su odluke donesene od 2. septembra 2025. do 18. januara 2026. bile u suprotnosti sa članovima I/2 i III/3.b) Ustava BiH, jer je Dodikov mandat prestao 12. juna 2025. godine, a imenovanje Minića i ministara izvršeno nakon toga.

Ova odluka je izazvala apelacije više parlamentarnih grupa koje su tražile ocjenu ustavnosti Vlade imenovane u avgustu 2025. godine, ali Narodna skupština RS smatra da su izbori i imenovanja politički akti „vladanja“ i u potpunosti u nadležnosti Republike Srpske.