Narodna skupština RS podržala izvještaje IRB-a i Pravobranilaštva, najavljena revizija Zavoda za izgradnju

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je sinoć izvještaj o radu Pravobranilaštva za 2024. godinu, te izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke (IRB/)Srpske i fondova za 2024. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Narodna skupština usvojila je odluku o vršenju posebne revizije Zavoda za izgradnju Banjaluka u 2026. godini.

Primljen je k znanju izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Republičke uprave civilne zaštite za 2023. godinu.

Parlament Srpske primio je k znanju izvještaje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o sprovednoj finansijskoj reviziji gradova Bijeljina, Banjaluka i Prijedor za 2023. godinu.

Primljeni su k znanju i izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji "Apoteka Foča" i "Apoteka Gradiška" za 2023. godinu.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je, nakon što je apsolviran dnevni red, okončao rad 17. redovne sjednice parlamenta Republike Srpske.