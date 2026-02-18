logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Narodna skupština RS podržala izvještaje IRB-a i Pravobranilaštva, najavljena revizija Zavoda za izgradnju

Narodna skupština RS podržala izvještaje IRB-a i Pravobranilaštva, najavljena revizija Zavoda za izgradnju

Autor Nikolina Damjanić
0

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je sinoć izvještaj o radu Pravobranilaštva za 2024. godinu, te izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke (IRB/)Srpske i fondova za 2024. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

Usvojeni finansijski izvještaji i odluka o posebnoj reviziji ZIBL-a u 2026. godini na NSRS Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Narodna skupština usvojila je odluku o vršenju posebne revizije Zavoda za izgradnju Banjaluka u 2026. godini.

Primljen je k znanju izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Republičke uprave civilne zaštite za 2023. godinu.

Parlament Srpske primio je k znanju izvještaje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o sprovednoj finansijskoj reviziji gradova Bijeljina, Banjaluka i Prijedor za 2023. godinu.

Primljeni su k znanju i izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji "Apoteka Foča" i "Apoteka Gradiška" za 2023. godinu.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je, nakon što je apsolviran dnevni red, okončao rad 17. redovne sjednice parlamenta Republike Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS IRB Pravobranilaštvo RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ