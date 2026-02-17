Siniša Karan danas polaže zakletvu u Narodnoj skupštini RS

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas će svečano položiti zakletvu, čime će i zvanično stupiti na dužnost.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Polaganje zakletve zakazano je u 14 časova u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Podsjećamo, na osnovu obrađenih glasova, Siniša Karan osvojio je 224.384 odnosno 50,54 posto glasova, dok je Branko Blanuša kandidat SDS-a imao 213.513 ili 48,09 posto. Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku osvojio je 2.028 glasova, Nikola Lazarević iz Ekološke stranke 1.660 glasova, nezavisni kandidati Igor Gašević 1.364, Slavko Dragičević 1.068 glasova.

Na izbore je izašlo ukupno 452.219 građana, odnosno 35,77 posto upisanih u birački spisak, a važećih listića je bilo 444.017.