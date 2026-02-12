logo
Stanje u poljoprivredi i kadrovska rješenja: Narodna skupština RS u utorak održava dvije posebne sjednice

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o izboru potpredsjednika Vlade biće održana u utorak, 17. februara, po završetku posebne sjednice o situaciji u sektoru mljekarstva i poljoprivredi.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske Izvor: Slaven Petković - Mondo

Odluku o održavanju 32. posebne sjednice parlamenta o izboru potpredsjednika Vlade donio je danas Kolegijum Narodne skupštine na telefonskoj sjednici.

Prva posebna sjednica zakazana je za 10.00 časova, po njenom završetku odmah će biti održana i druga, a potom će uslijediti nastavak 17. redovne sjednice Narodne skupštine razmatranjem izvještaja o radu Pravobranilaštva za 2024. godinu.

Na dnevnom redu je i izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske /IRB/ i fondova za 2024. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

Biće razmatran i zahtjev Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske za donošenje odluke o vršenju posebne revizije Zavoda za izgradnju Banjaaluka.

Poslanici će razmatrati i izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Republičke uprave civilne zaštite za period za 2023.godinu.

Na dnevnom redu su i izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji gradova Bijeljina, Banjaluka i Prijedor za 2023.godinu.

Poslanici će razmatrati i izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji "Apoteka Foča" i "Apoteka Gradiška" za 2023. godinu.

Sedamnaesta redovna sjednica Narodne skupštine počela je 16. decembra 2025. godine, a njen prvi nastavak okončan je 24. decembra.

