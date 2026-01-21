logo
Zakon o zabrani pušenja i sporni "zakon o sezoncima" vraćeni u proceduru: Čeka se novo izjašnjavanje poslanika

Autor Dušan Volaš
0

Zakon o zabrani pušenja, kao i još dva zakonska rješenja usvojena na posljednjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, vraćeni su u parlamentarnu proceduru nakon što ih v.d. predsjednika Republike Srpske, Ana Trišić-Babić, nije potpisala.

Zakon o zabrani pušenja i sporni "zakon o sezoncima" vraćeni u proceduru Izvor: Stefan Stojanović

Iz Narodne skupštine je potvrđeno da će ovi akti biti ponovo razmatrani na jednoj od narednih sjednica, a zvanično obrazloženje o razlozima vraćanja biće dostavljeno poslanicima naknadno. Iz Službenog glasnika RS za "BL portal" potvrđeno je da zakoni nisu stigli u ovu instituciju, te stoga nisu ni objavljeni.

Zabrana pušenja u zatvorenom prostoru Prijedlog zakona o zaštiti stanovništva od duvanskih proizvoda usvojen je 24. decembra prošle godine. Ovim zakonom predviđena je zabrana pušenja u zatvorenim javnim prostorima uz kazne od 1.000 do 2.000 KM. Planirano je bilo da zabrana stupi na snagu godinu dana nakon objavljivanja zakona.

Zakon o radnom angažovanju na sezonskim poslovima izazvao je oštre kritike javnosti. Sporna je odredba koja dozvoljava neoporeziv rad u poljoprivredi isključivo supružnicima, djeci i roditeljima unutar jednog domaćinstva. Prema trenutnom tekstu, ostala rodbina, komšije i prijatelji koji pomažu u poljoprivrednim poslovima (poput sjetve ili svinjokolja) morali bi biti prijavljeni Poreskoj upravi dan ranije, uz plaćanje pripadajućih doprinosa.

Treći vraćeni akt predviđa mogućnost da se zatvorska kazna u trajanju do jedne godine zamijeni novčanom kaznom ili radom u javnom interesu, ukoliko sud to odobri. Prilikom donošenja takve odluke, cijenili bi se ličnost osuđenog, odnos prema djelu i spremnost na nadoknadu štete.

Ustavna procedura

Prema Ustavu Republike Srpske, predsjednik je dužan da proglasi zakon ukazom u roku od sedam dana od usvajanja. Međutim, u tom istom roku predsjednik može zahtijevati od Narodne skupštine da ponovo odlučuje o zakonu. Ukoliko narodni poslanici ponovo usvoje isti tekst zakona, predsjednik je tada obavezan da ga proglasi.

