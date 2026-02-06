Narodna skupština RS odbacuje navode o zloupotrebama troškova službenih putovanja

Iz Narodne skupštine Republike Srpske odbacili su, kako se navodi, tendenciozne i zlonamjerne interpretacije troškova službenih putovanja iz 2025. godine, ističući da su svi izdaci realizovani u skladu sa važećim propisima i uz punu transparentnost.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz Narodne skupštine Republike Srpske saopšteno je da su navodi pojedinih medija i političara o prošlogodišnjim troškovima službenih putovanja, posebno onima koji se odnose na posjetu Francuskoj, netačni i zasnovani na spekulacijama.

Kako se navodi u saopštenju, Narodna skupština Republike Srpske smatra se jednim od najtransparentnijih parlamenata u Bosni i Hercegovini i, kako ističu, uvijek je otvorena za provjeru činjenica od strane javnosti.

Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske boravila je u Francuskoj od 7. do 10. decembra 2025. godine, a činili su je predsjednik Narodne skupštine dr Nenad Stevandić i tri saradnika. Tokom višednevne posjete Parizu, delegacija je imala intenzivan program i brojne sastanke.

Osim susreta sa diplomatama, koji se po ustaljenoj praksi ne objavljuju, Stevandić se sastao sa senatorkom Marti de Sidrak, predstavnicima Instituta "Žak Delor" u Parizu, kao i sa predstavnicima Federacije mladih Srba Evrope. U okviru posjete, predsjednik Narodne skupštine dao je i intervjue za francuske medije "Valer aktuel" i "Žurnal di dimanš", pri čemu ga je "Valer aktuel" kasnije proglasio ličnošću sedmice.

Iz Narodne skupštine pojašnjavaju da je riječ o četiri noćenja u Parizu, gradu koji važi za jedan od najskupljih u svijetu. Dodaju da je uobičajena praksa svih parlamenata da se smještaj organizuje u blizini institucija zbog gustog rasporeda i obaveza, što neminovno utiče na cijenu.

Kada je riječ o drugim putovanjima, poput onih u Moskvu, naglašava se da organizatori međunarodnih skupova često unaprijed određuju hotelski smještaj za sve delegacije, čime nije ostavljena mogućnost izbora jeftinijeg hotela.

Povodom iznosa od 91.816 KM, koji se u medijima navodi kao trošak službenih putovanja, iz Narodne skupštine ističu da taj iznos ne obuhvata samo aktivnosti predsjednika parlamenta, već ukupne troškove svih narodnih poslanika u okviru parlamentarnih aktivnosti.

Kako se navodi, svi troškovi realizovani su u skladu sa važećim propisima, internim pravilnicima, budžetskim procedurama i Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Osvrćući se na troškove putovanja u Solun, iz Narodne skupštine navode da je u delegaciji bilo deset osoba, uključujući poslanike iz vladajućih i opozicionih stranaka. Takođe se pojašnjava da su pojedini ugostiteljski troškovi nastali prilikom dolaska delegacija drugih parlamenata povodom obilježavanja značajnih datuma i skupova, poput Parlamentarnog foruma Republika Srpska – Republika Srbija, kojem su prisustvovali poslanici iz Srbije, Crne Gore i Makedonije.

U saopštenju se naglašava da nijedan trošak nije nastao mimo propisa, niti je riječ o privatnim putovanjima ili ličnom luksuzu, kako se, prema njihovim navodima, insinuira u pojedinim medijskim objavama.

Stručna služba Narodne skupštine podsjeća da je, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, do 30. januara objavljen redovan godišnji izvještaj na Portalu javnih nabavki, koji sadrži sve troškove hotelskih i ugostiteljskih usluga u zemlji i inostranstvu, kao i ostale javne nabavke.