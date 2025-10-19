logo
Stevandić se preispituje u crkvi: Priznao da nije ponosan na odluke Skupštine 3

Stevandić se preispituje u crkvi: Priznao da nije ponosan na odluke Skupštine

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
3

Predsjednik Narodne skupštine RS jutros je posjetio crkvu u kojoj, kako je naveo, preispituje svoja osjećanja.

10.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stevandić se oglasio na svom X profilu samo dan nakon održavanja 27. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

"Nisam ponosan na jučerašnje odluke naše Skupštine, ali sam svjestan da moramo tražiti rješenje. Dodik je birao svog zamjenika, kao što bih ja ili neko drugi svog. Svi nosimo svoj krst i svoju odgovornost. Srpska je iznad i biće je poslije svih nas", napisao je.

Podsjećamo, sinoć je na 27. posebnoj sjednici NS RS Ana Trišić-Babić imenovana za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske.

Na ovoj sjednici je, po hitnom postupku, ukinuto i šest zakona i 13 zaključaka, a koje je ranije već osporio Ustavni sud BiH, a usvojen je i Zaključak o stavljanju van snage zaključaka u vezi sa Informacijom o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Ove zaključke NSRS je usvojila 25. decembra 2024. godine u vrijeme kada je u Sudu BiH u toku bio postupak tadašnjem predsjedniku RS Miloradu Dodiku i v.d. direktoru Službenog glasnika RS Milošu Lukiću.

(Mondo)

