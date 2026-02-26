Oglasila se porodica Stivena Hokinga: Evo šta kažu na Epstinov dosije i sporne fotografije naučnika

Porodica Hokinga odbacila je insinuacije da je profesor učestvovao u neprimjerenom ponašanju, ističući da je fotografija iz 2006. prikazivala njegove njegovateljice.

Izvor: DOJ/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Porodica Stivena Hokinga oglasila se nakon što su se u dokumentima vezanim za slučaj Džefrija Epstina pojavile fotografije na kojima se vidi čuveni naučnik.

U fajlovima je pronađena fotografija na kojoj je Stiven okružen dvema ženama u bikinijima.

Njegova porodica saopštila je: "Profesor Hoking dao je neke od najvećih doprinosa fizici u 20. vijeku, a istovremeno je bio najduže poznati preživeli oboljeli od bolesti motornog neurona, teškog oboljenja koje ga je učinilo zavisnim od respiratora, sintetizatora glasa, invalidskih kolica i neprekidne medicinske njege. Svaka insinuacija o neprimjerenom ponašanju s njegove strane je pogrešna i krajnje nategnuta".

Vjeruje se da su dvije žene koje se vide sa Stivenom na fotografiji bile njegove dugogodišnje njegovateljice, a sada je poznato da je slika nastala 2006. godine u hotelu Ric Karlton na Američkim Djevičanskim Ostrvima, gdje je profesor Hoking održao govor o kvantnoj kosmologiji.

Hoking je bio među 21 istaknutim naučnikom koji su 2006. godine prisustvovali konferenciji čiji je domaćin bio Epstin na njegovom ostrvu Litl Sent Džejms i obližnjem Sent Tomasu.

Prije samita, Hoking je viđen na dvije fotografije - na jednoj tokom roštilja sa više drugih gostiju, a na drugoj dok mu je iz unutrašnjosti podmornice pokazivano morsko dno oko ostrva.

Navodno je Epstin prepravio podvodno plovilo kako bi Hoking, koji je zbog bolesti motornog neurona koristio invalidska kolica, mogao da učestvuje u toj vožnji. Hoking i Epstin ni na jednoj fotografiji nisu prikazani zajedno.

Profesor sa Kembridža pominje se najmanje 250 puta u milionima mejlova i dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravde u okviru istrage o Džefriju Epstinu. Profesor Hoking nikada nije bio optužen ni za kakvo krivično djelo.

U jednom loše napisanom mejlu iz 2015. godine, koji je Epstin poslao svojoj saradnici Gislejn Maksvel, finansijer je ponudio novčanu nagradu bilo kom prijatelju ili članu porodice Virdžinije Đufre koji bi pomogao da se opovrgne tvrdnja da je Hoking učestvovao u "orgiji sa maloljetnicama" na Djevičanskim Ostrvima.

On je napisao: "Možeš ponuditi nagradu bilo kom od Virdžinijinih prijatelja, poznanika ili članova porodice koji se jave i pomognu da se dokaže da su njene optužbe lažne. Najjača je ona o večeri sa Klintonom, kao i nova verzija na Djevičanskim Ostrvima da je Stiven Hoking učestvovao u orgiji sa maloljetnicama".

Virdžinija Đufre pre svoje smrti prošle godine nikada javno nije iznijela takve optužbe protiv profesora Hokinga, a Epstinov mejl jedini je zabilježeni pomen takve tvrdnje.

U međuvremenu, neprovjerena dojava koju su zvaničnici FBI dobili 2019. godine, a koju je objavilo američko Ministarstvo pravde, navodila je da su Epstin i Hoking 2011. zajedno prisustvovali jednom "klubu samo za muškarce".

(Nova S/MONDO)