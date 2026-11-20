Policija u Banjaluci kontrolisala je 958 učesnika u saobraćaju, a 582 nisu imala propisanu zimsku opremu.

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Policija je tokom dvodnevne akcije na području Banjaluke kontrolisala 958 učesnika u saobraćaju, a čak 582 sankcionisana su jer nisu imala zakonom propisanu zimsku opremu. Tokom kontrole u Ramićima uhapšen je i vozač koji je, prema navodima policije, pokušao podmititi policijske službenike.

Akciju je sprovela Policijska uprava Banjaluka s ciljem poboljšanja bezbjednosti saobraćaja, a posebna pažnja bila je usmjerena na zimsku opremu i tehničku ispravnost vozila.

Policijski službenici su juče oko devet časova u Ramićima zaustavili automobil „mercedes“ kojim je upravljao S. D. iz Gračanice. Kontrolom je utvrđeno da vozač nema propisanu zimsku opremu, ali ni važeću vozačku dozvolu.

Prema saopštenju policije, S. D. je potom ponudio novac policijskim službenicima kako bi odustali od daljeg postupanja i kažnjavanja zbog utvrđenih prekršaja.

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo davanje mita, vozač je uhapšen, a novčanica koju je ponudio policajcima oduzeta je tokom uviđaja.

Sve aktivnosti sprovedene su pod nadzorom dežurnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.

Nakon dokumentovanja slučaja, protiv osumnjičenog će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Na vanredni tehnički pregled upućeno 26 vozila

Tokom akcije policija je na vanredni tehnički pregled uputila 26 vozila. Jedan vozač odbio je da se podvrgne pregledu, dok su kod 18 vozila utvrđene veće, a kod sedam manje tehničke neispravnosti.

Pored toga, manje tehničke neispravnosti utvrđene su kod još 80 vozila, dok je zbog drugih saobraćajnih prekršaja sankcionisan 81 vozač.

Iz Policijske uprave Banjaluka podsjećaju da vozila moraju imati odgovarajuću zimsku opremu, koja može obuhvatati jednu od sljedećih kombinacija:

Zimske pneumatike na svim točkovima, sa oznakama MS, M+S, M&S, Snow Winter i drugim odgovarajućim oznakama.

Zimske pneumatike na pogonskim točkovima, uz lance za snijeg ili druge uređaje za povećanje prianjanja, spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Ljetne pneumatike na svim točkovima, sa dubinom gazećeg sloja od najmanje četiri milimetra, uz lance za snijeg ili druge odgovarajuće uređaje spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Policija apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise, koriste odgovarajuću zimsku opremu i pripreme automobile za vožnju u zimskim uslovima.

Iz PU Banjaluka naglašavaju da je tehnička ispravnost vozila važna za bezbjednost vozača, putnika i svih ostalih učesnika u saobraćaju.