Dragan Lukač predlaže potpunu zabranu reklamiranja igara na sreću u Banjaluci, dok Skupština grada razmatra taksu od 25.000 KM po poslovnoj jedinici.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Dragan Lukač smatra da treba na području tog grada zabraniti reklamiranje bilo kakvih sadržaja igara za sreću, bez obzira ko su subjekti i kojom vrstom igara na sreću se bave.

Lukač je rekao da će odbornici skupštinske većine donijeti zaključak u vezi sa tim, te obavezati gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da ga ugradi u odluku koja tretira reklamiranje na području grada.

"Vidjećemo da li će gradonačelnik ispoštovati tu odluku, jer je to način da se stane u kraj reklamiranju igara na sreću, ali i da bude početni potez u borbi protiv ove pošasti koja se širi", rekao je Lukač novinarima tokom skupštinske pauze, nakon koje su odbornici nastavil da razmatarju Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama.

Lukač je upozorio da igre na sreću, iako donose velike prihode, donose i mnogo nesreće ljudima i porodicama.

"U BiH ljudi potroše oko 1,9 milijardi KM kockajući se na različite načine. To je ogromna suma, ali takav novac ni jednoj zemlji ne treba, jer unesrećuje i razara porodice", rekao je Lukač.

Odbornik SNSD-a Bogoljub Zeljković u toku skupštinske rasprave rekao je da cilj Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama nije da se zatvore kladionice.

On smatra da je prijedlog da se za privredna društva koja se bave igrama na sreću uvede taksa od 25.000 KM jeste ambicija grada da poveća sopstvene prihode.

"Ako zaista postoji cilj da se zatvore kladionice, zašto onda pričamo o iznosu od 25.000 KM? Zašto ne stavimo 500.000 KM taksu, koju skoro pa sigurno ni jedna kladionica neće platiti", rekao je Zeljković.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković istakao je da je cilj grada da kockarnice i kladionice u blizini škola budu ukinute, kao i da se zabrani njihovo reklamiranje.

"Na tome insistiramo i predložili smo i zakonska rješenja, a ono što je u moći Skupštine grada jeste da se te takse podignu do tog nivoa da ljudima bude neisplativo da se reklamiraju, a zabraniti reklamiranje jednima, a drugima dozvoliti je neustavno", rekao je Stanivuković.

U Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama navedeno je da su "za postavljanje i korištenje reklamnih medija, privredna društva iz oblasti igara na sreću, pored takse utvrđene u ovom tarifnom broju, dužna da plate godišnju taksu prema osnovnoj ili pretežnoj djelatnosti koju obavljaju i to u iznosu od 25.000 KM po poslovnoj jedinici".