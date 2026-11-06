Materijali za Skupštinu Banjaluke: Rebalans od 352 miliona KM, neradna nedjelja i novi placevi

Gradonačelnik Draško Stanivuković dostavio materijale za Skupštinu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da su materijali za narednu sjednicu Skupštine Grada zvanično dostavljeni skupštinskom rukovodstvu.

Među predloženim dokumentima nalazi se rebalans budžeta u iznosu od 352 miliona KM, kao i inicijativa za uvođenje dodatnih taksi za kladionice i kockarnice, s ciljem smanjenja negativnih posljedica kockanja i zaštite građana.

Takođe, predato je i zakonsko rješenje koje se odnosi na uvođenje neradne nedjelje, kako bi radnici imali više vremena za odmor i porodicu. Pred odbornicima će se naći i prijedlog dodjele još 60 besplatnih placeva mladim bračnim parovima, uz raspisivanje novog javnog poziva, što se nadovezuje na prethodno dodijeljenih gotovo 200 besplatnih placeva.

Stanivuković je istakao da se u skupštinskim materijalima nalazi još mnogo drugih važnih tačaka koje se direktno tiču daljeg razvoja Banjaluke.

„Očekujem od odbornika da prepoznaju značaj ovih prijedloga i podrže odluke koje su u interesu Banjaluke i svih njenih građana“, poručio je gradonačelnik.