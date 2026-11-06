Materijali za Skupštinu Banjaluke: Rebalans od 352 miliona KM, neradna nedjelja i novi placevi

Gradonačelnik Draško Stanivuković dostavio materijale za Skupštinu.
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da su materijali za narednu sjednicu Skupštine Grada zvanično dostavljeni skupštinskom rukovodstvu.
Među predloženim dokumentima nalazi se rebalans budžeta u iznosu od 352 miliona KM, kao i inicijativa za uvođenje dodatnih taksi za kladionice i kockarnice, s ciljem smanjenja negativnih posljedica kockanja i zaštite građana.
Takođe, predato je i zakonsko rješenje koje se odnosi na uvođenje neradne nedjelje, kako bi radnici imali više vremena za odmor i porodicu. Pred odbornicima će se naći i prijedlog dodjele još 60 besplatnih placeva mladim bračnim parovima, uz raspisivanje novog javnog poziva, što se nadovezuje na prethodno dodijeljenih gotovo 200 besplatnih placeva.
Stanivuković je istakao da se u skupštinskim materijalima nalazi još mnogo drugih važnih tačaka koje se direktno tiču daljeg razvoja Banjaluke.
„Očekujem od odbornika da prepoznaju značaj ovih prijedloga i podrže odluke koje su u interesu Banjaluke i svih njenih građana“, poručio je gradonačelnik.