Kandidat za predsjednika Francuske i lider stranke Patrioti Florijan Filipo založio se za izlazak iz EU nakon što je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila izdvajanje dodatnih 45 milijardi evra pomoći Ukrajini, ocijenivši da je to totalno ludilo.

Izvor: Fred MARVAUX/© European Union 2026 - Source : EP

"Ursula fon der Lajen je upravo najavila dodatnih 45 milijardi evra za Ukrajinu. Nijedan evro, nijedan komad oružja za Ukrajinu, hajde da napustimo EU", napisao je Filipo na "Iksu".

On je napomenuo da će od ukupnog finansiranja koje je dato Kijevu, Francuska morati da plati oko 8,5 milijardi evra.

Fon der Lajenova je u srijedu, 25. novembra, na sjednici Evropskog parlamenta u Strazburu, rekla da je EU već potrošila 235 milijardi evra na Ukrajinu od početka sukoba, ali da to nije dovoljno i da Evropska komisija želi da hitno poveća finansiranje za Kijev.

Ruska strana je više puta upozoravala da isporuke oružja kijevskom režimu samo produžavaju sukob u Ukrajini, podsjeća TASS.

(Mondo)