Skupština opštine Stanari usvojila je danas nacrt budžeta za narednu godinu od 12,9 miliona KM i za predsjednika lokalnog parlamenta imenovala Radojicu Ćelića (Ujedinjena Srpska), a smijenila Zdravka Jotića (SNSD).

Izvor: Opština Stanari

Ćelić je izjavio Srni da je Jotić smijenjen na 16. redovnoj sjednici i da je to urađeno zbog potrebe za blagovremenim usvajanjem strateških dokumenata i zbog Jotićevog prolongiranja da se završi nastavak 15. redovne sjednice, koja nije završena uprkos tome što je dva puta sazivana.

"Današnja sjednica održana je na zakonit način kako bi se usvojio nacrt budžeta za 2027. godinu i dosta je manji od tekućeg zbog očekivanog smanjenja koncesionih naknada od kompanije `Elektrane` Stanari, koja je najavila remont", naveo je Ćelić.

On je rekao da je danas raspravljano o 11 tačaka i da su odbornici, između ostalog, usvojili odluku o isplati zaostalih naknada za 2024, 2025. i 2026. godinu.

Jotić je naveo da njegovu današnju smjenu treba sagledati u okolnostima odluke Opštinskog odbora SNSD-a od 30. oktobra da zbog kršenja kolacionog sporazuma istupe iz koalicije sa lokalnim odborom Ujedinjene Srpske.

On je, kao kap koja je prelila čašu, ukazao na 15. sjednicu lokalnog parlamenta od 26. oktobra koja je prekinuta tokom tačke o kadrovskim rješenjima - posljednjoj od ukupno 19, koliko ih je uvršteno u dnevni red.

Jotić je podsjetio da je nastavak sjednice zakazao za 25. novembar ali je zasjedanje prekinuto nakon što je pristigla dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi.

"Predložio sam da se nastavak 15. redovne sjednice održi početkom decembra, ali to nije odgovoralo skupštinskoj većini, koja je danas sazvala 16. redovnu sjednicu", izjavio je Jotić i istakao da 15. redovna sjednica nije završena, a na njoj donesene odluke nemaju pravno dejstvo.

Lokalni parlament u Stanarima broji 17 odbornika. Ujedinjena Srpska ima pet odbornika, SNSD četiri, SPS tri, SDS i SP po dva i DNS jednog odbornika.

Opoziciono djeluju šest odbornika SNSD-a i SP-a.