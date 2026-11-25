Kontradiverzioni pregled je pokazao da je lažna dojava o postavljenoj minsko-ekspolizivnoj napravi u zgradi u kojoj se održavala sjednica Skupštine opštine Stanari, potvrđeno je Srni iz dobojske Policijske uprave.

Izvor: Shutterstock

Iz policije su istakli da tokom kontradiverzionog pregleda nije pronađena bezbjednosno interesantna naprava, te da je o svemu navedenom obaviješten dežurni tužilac.

Skupština opštine Stanari prekinula je večeras zasjedanje tokom rasprave o kadrovskim rješenjima, nakon što je pristigla dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, izjavio je ranije Srni predsjednik lokalnog parlamenta Zdravko Jotić.

On je najavio da će rad sjednice biti nastavljen u zakonom predviđenom roku.

Večerašnja sjednica počela je u 17.00 časova i na inicijativu Kluba poslanika Ujedinjene Srpske izglasano je da bude zatvorena za javnost.