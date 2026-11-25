Organizovan skup podrške Draganu Vučićeviću ispred Policijske stanice Voždovac, okupilo se nekoliko desetina ljudi.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir/DAMIR DERVIŠAGIĆ

Večeras su zaposleni u televiziji "Informer" pozvali građane na skup podrške uhapšenom Draganu Vučićeviću, vlasniku i glavnom i odgovornom uredniku te televizije, ispred Policijske stanice Voždovac. Kako javlja "Blic", prisutno je nekoliko desetina ljudi među kojima su pojedini novinari "Informera", Vukašin Vučićević, sin Dragana Vučićevića i narodni poslanik, Aleksandar Vulin, Zorana Mihajlović, Milica Đurđević Stamenkovski...

Na licu mjesta prisutna je i policija. Okupljenima se kratko obratio Vukašin Vučićević koji se zahvalio svima koji su se odazvali pozivu na ovaj skup podrške.

"Ja bih voleo samo još jednom da se zahvalim svim ljudima koji su došli, koji podržavaju mog oca. Hvala vam još jednom od srca.

Mnogo nam znači vaša podrška, podrška apsolutno svakog čoveka. Ono što moram da kažem i što moram da postavim kao potpuno racionalno pitanje jeste: pošto smo videli u optužnici da ga terete za nešto iz 2025. godine, pitao bih samo tužilaštvo zašto 18 meseci nisu pozvali čoveka na saslušanje, zašto mu nisu dali priliku da se izjasni po pitanju krivičnih dela koja mu stavljaju na teret?

On je čovek koji je dostupan, koji je medijska ličnost, koji je konstantno na jednom te istom svom radnom mestu. Tri godine nije otišao na odmor, pa se to pitanje samo od sebe nameće. I samo kratko, poruku za kraj želim da uputim još jednom: nećemo ćutati i nećemo pristati na politički progon koji nam se nameće", rekao je on.

Vidi opis Skup podrške uhapšenom Draganu Vučićeviću ispred PS Voždovac: Oglasio se sin Vukašin, prisutne i javne ličnosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Vlasnik i glavni i odgovorni urednik televizije “Informer” Dragan Vučićević je jutros priveden blizu zgrade svoje televizije i odveden je u Policijsku stanicu Voždovac. Određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iazivanje panike i nereda u produženom trajanju.

Kada se pojavila vijest da je uhapšen Vučićević, sjednica Skupštine Srbije bila je u toku. Aleksandar Vučić je tokom svog obraćanja saopštio da je Vučićević priveden nakon čega su poslanici liste “Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje” napustili sednicu i otišli do PS Voždovac kako bi pružili podršku uhapšenom Vučićeviću.