Aleksandar Vučić pomenuo je hapšenje Dragana J. Vučićevića, nakon čega su poslanici Studentske liste aplaudirali.

Izvor: Mondo/F.K

Tokom današnjeg zasjedanja Narodne skupštine Srbije, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić u svom obraćanju pomenuo je hapšenje vlasnika i glavnog urednika "Informera" Dragana J. Vučićevića, nakon čega je u sali uslijedio aplauz poslanika Studentske liste.

Vučić se za riječ javio po osnovu povrede Poslovnika, pozivajući se na član 107, a u trenutku kada je iznio navode o hapšenju Dragana J. Vučićevića, narodni poslanici Studentske liste reagovali su aplaudiranjem sa svojih mjesta.

"Noćas u 4.30 minuta bačena je bomba na direktora Protenta u Obrenovcu, bio je sa suprugom i dvoje djece a upravo je uhapšen i vlasnik Informera D.J. Vučićević", rekao je Vučić nakon čega je nastala galama u sali, a poslanici SL to su pozdravili aplauzom.

Kako je izgledao taj trenutak u skupštinskoj sali i reakciju poslanika možete pogledati u video-snimku u nastavku:

Pogledajte 00:51 Vučić rekao da je uhapšen Dragan J Vučićević Izvor: RTS2 Izvor: RTS2

Poslanici SNS, osim šefa te poslaničke grupe Aleksandra Vučića, su napustili Skupštinu Srbiju i otišli ispred policijske stanice na Voždovcu kako bi pružili podršku uhapšenom vlasniku TV Informer, Draganu J. Vučićeviću.

С колико година постајеш ✨уморан✨✨сам✨ и✨стар✨ https://t.co/trXYZoIN5B — Ђуби™ (@Djubyyy)November 25, 2026

Dragan J. Vučićević uhapšen je u Beogradu po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva, nedaleko od redakcije Informera. Prema nezvaničnim informacijama, sumnjiči se za izazivanje panike i nereda i ometanje pravde.

Policija u civilu presrela ga je u neobilježenom vozilu i sprovela u Policijsku stanicu Voždovac. Zvanično saopštenje MUP-a i tužilaštva još nije objavljeno.

(Mondo)