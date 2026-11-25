Šest osoba, među kojima i dvoje djece, poginulo je u padu aviona "cesna" u vodu kod ostrva Horn u Misisipiju. Američka Obalska straža pronašla je tijela svih žrtava u trupu letjelice.

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Šest osoba koje su se nalazile u avionu "cesna centurion 210", koji se srušio u vodu sjeveroistočno od ostrva Horn u američkoj saveznoj državi Misisipi, poginulo je, saopštila je danas američka Obalska straža, piše Tačno.

Ostaci svih šest osoba pronađeni su u trupu aviona, čime je potraga završena, navela je agencija, prenio je CNN.

U letjelici su se nalazile četiri odrasle osobe i dva dječaka uzrasta od osam do 10 godina.

Obalska straža primila je poziv oko 15.45 časova u utorak, nakon što je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) izgubila komunikaciju sa avionom.

Ekipe su na mjestu nesreće pronašle tri prsluka za spasavanje, splav za spasavanje i kabinu aviona. Podaci o praćenju leta pokazuju da je avion letio iz Nju Orleansa ka Fort Majersu na Floridi.

Oko 30 minuta nakon polijetanja, na visini od približno 2.682 metra, južno od Paskagule u Misisipiju, letjelica se naglo obrušila ka vodi, brzinom spuštanja od oko 5.500 metara u minuti, prema podacima sajta "Flightradar24".

Istragu o nesreći vodiće Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja, uz pomoć FAA.

Na mjestu nesreće angažovani su Obalska straža, Odjeljenje za morske resurse Misisipija i lokalne službe.

Ostrvo Horn je udaljeno, nenaseljeno ostrvo koje se nalazi oko 12 nautičkih milja od Biloksija i dio je Nacionalnog parka Zalivska ostrva.

(Mondo.rs)