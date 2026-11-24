U akciji "Emisar" uhapšeno je pet osoba osumnjičenih za pomaganje Đorđu Ždrali. Tokom pretresa pronađeni su oružje, novac, telefoni i drugi predmeti.

Izvor: MUP RS

Osam pištolja, 30.000 KM i 10.000 evra pronađeno je tokom pretresa u okviru operativne akcije „Emisar“, u kojoj je uhapšeno pet osoba osumnjičenih za pomaganje Đorđu Ždrali, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Akciju su danas na području Republike Srpske i Federacije BiH sproveli pripadnici MUP-a Srpske, uz podršku Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA).

Uhapšene osobe dovode se u vezu sa pružanjem pomoći Ždrali u bjekstvu, skrivanjem dokaza i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Oduzeti pištolji, novac i telefoni

Tokom pretresa na više lokacija, među kojima su i objekti u vlasništvu Đorđa Ždrale, pronađeno je i privremeno oduzeto osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra, više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Pet uhapšenih osoba sumnjiči se za krivična djela „Izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja“ i „Sprečavanje dokazivanja“, u vezi sa krivičnim djelom „Teško ubistvo“ u pokušaju.

Sve aktivnosti sprovode se pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva – Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Iz MUP-a Republike Srpske poručuju da se aktivna potraga za Đorđem Ždralom nastavlja, dok se intenzivira istraga o ulozi osumnjičenih u pomaganju njegovom skrivanju i ometanju dokaznog postupka.

Nad uhapšenim osobama biće izvršena kriminalistička obrada.