Niško tužilaštvo naložilo je hapšenje Vladimira Mandića zbog sumnje na zloupotrebu položaja u IPA projektu vrijednom 275.000 evra. Utvrđeno je da se bivši rukometaš i član SNS-a ne nalazi u Srbiji.

Izvor: Kurir TV

Više javno tužilaštvo u Nišu naložilo je hapšenje bivšeg rukometaša i člana Srpske napredne stranke Vladimira Mandića za kog je utvrđeno da se ne nalazi u Srbiji, saznaje N1.

Mandić, kako saznaju mediji, nije zatečen na adresi stanovanja, a utvrđivanjem lokacije mobilne opreme utvrđeno je da se ne nalazi na teritoriji Srbije.

Mandić se sumnjiči da je kao vlasnik kompanije "Manco Plus" zloupotrebio službeni položaj u vezi sa sprovođenjem IPA projekta Bugarska – Srbija, koji je finansirala Evropska unija, a čija je ukupna vrednost oko 275.000 evra.

Policija pretresa stanove i druge prostorije na više lokacija, u vlasništvu Vladimira Mandića.

Ova akcija se, prema saznanjima medija, sprovodi u koordinaciji sa Komisijom Vrhovnog javnog tužilaštva.