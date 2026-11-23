Cijene stanova u Hrvatskoj u posljednjih pet godina porasle su za 73 odsto, dok je kupoprodaja pala za 31 odsto, pokazala je analiza više od 200.000 obrađenih kupoprodajnih transakcija širom te zemlje.

Izvor: Youtube / Tiny Home Tours

Vlasnik Agencije za nekretnine "Imperijum imobilijare" Filip Brkan rekao je da je analiza pokazala paradoks hrvatskog tržišta jer se prodaje sve manje stanova, a cijene rastu.

U posljednjih pet godina, kaže on, cijena metra kvadratnog stana porasla je za 73 odsto, dok je prosječna neto plata povećana za 53 odsto.

Za prosječnu platu 2021. godine mogao se kupiti 0,61 metar kvadratni stana, a danas 0,51 metar kvadratni.

Analiza je pokazala i da je razlika u cijeni između Splita i Osijeka sa 1.340 evra po metru kvadratnom u 2021. godini skočila na 2.290 evra po metru kvadratnom u prošloj godini.

Udio prodaje stanova do 100.000 evra pao je sa 56 odsto na 16 odsto, ali su zato mali stanovi poskupjeli najviše - 88 odsto po metru kvadratnom.

U tekućoj godini najskuplji su bili Split sa 4.407 evra po metru kvadratnom, Dubrovnik sa 4.354 evra i Zagreb sa 3.440 evra, prenose hrvatski mediji.

Nastavi li broj kupoprodaja padati i u sljedećoj godini, a rast cijena stane, to je, navodi se u analizi, klasični uvod u korekciju cijena.

Direktor Agencije za trgovinu nekretninama "Dogma nekretnine" Branko Papeš istakao je da sva pravila koja postoje u nekoj normalnoj ekonomiji, a to je zakon ponude i potražnje, u Hrvatskoj ne funkcionišu.

On je ukazao da je veliki problem u Hrvatskoj, pogotovo za domaće stanovništvo, to što je ovdje malo tržište prodavaca, a ogroman broj kupaca, pa su zato cijene za domaće kupce nedostižne i precijenjene, pogotovo na atraktivnim lokacijama i urbanim tržištima.

"Imate i situaciju da kod nas ljudi prodaju nekretninu, a ne moraju je prodati. Mogu je prodavati godinu, dvije, tri i držati cijenu. To su više špekulanti nego pravi prodavci i sve to diže cijene", rekao je Papeš.

On kaže da se nekretnine na atraktivnim lokacijama na moru prodaju, iako ima i nerealno visokih cijena, kao na primjer u Splitu gdje čovjek za 70 metara kvadratnih stana traži 1,3 miliona evra, a najgora stvar koja se može dogoditi jeste da to i proda za te pare.

(Mondo)