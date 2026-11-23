Više osoba na suđenju potvrdilo da je vidjelo Danku Ilić u Banjskom Polju na dan nestanka i ubistva.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/facebook/screenshot

Danas je nastavljeno suđenje za ubistvo Danke Ilić (2) u Višem sudu u Negotinu u kom su saslušani svjedoci među kojima su bili meštani i komšije iz Banjskog Polja. Prema pisanju "Kurira", posebnu pažnju privuklo je svjedočenje Radeta Mikića koji je ispričao da je tog dana, 26. marta 2024. godine, kod kapije imanja Ivane Ilić (majke Danke Ilić), video nju sa djetetom, kao i jednog muškarca u njenom društvu.

On je danas otkrio da je tog dana oko 13 časova bio kod sina u Banjskom Polju gde je bio kafu sa komšinicom. Oko 13.50 časova je svojim automobilom i kod kapije imanja porodice Ilić je vidio Ivanu sa jednim djetetom, misli da je u pitanju sin, a tvrdi i da je vidio nepoznatog muškarca.

"Tog dana oko 13 časova bio sam kod sina u Banjskom Polju, on živi iznad te kuće gdje se to dogodilo ili se nije dogodilo. Pio sam kafu sa komšinicom, kada sam oprao šoljice i oko 13.50 sati krenuo sam svojim vozilom i kod kapije Ivaninog imanja, vidio sam Ivanu sa djetetom, čini mi se sinom. Ja ne smatram da je dijete ubijeno, nego da je nestalo. Meni moja intuicija to govori", rekao je on danas na suđenju.

Vidi opis Više osoba vidjelo Danku Ilić na dan nestanka i ubistva: "Ne smatram da je dijete ubijeno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 11 / 11

Nakon Mikića je svjedočio Saša Zabečević iz sela Zlot. On je rekao da poznaje obojicu okrivljenih - Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića - ali da ih nije vidio tog dana kada je ubijena Danka Ilić.

"Poslije toga, Dejan je dok smo sjedeli i pili, sam prokomentarisao: 'Zbog jednog odlaska u toalet morao sam da idem da dam izjavu', niko ga nije pitao ništa za tu izjavu", objasnio je Zabečević.

On je govorio i o događajima nakon ubistva Danke Ilić. Naveo je da je 4. aprila 2024. godine, kada je uhapšen zajedno sa Srđanom Jankovićem, otišao kod porodice Dragijević i da je prethodno svratio do ambulante da provjeri da li postoji mogućnost da hitna pomoć dođe do njihove kuće.

"Dalibor mi je poslije pričao da je posjetio brata u pritvoru. Kada sam ga pitao kako se Dejan drži, odgovorio je da je nikako, a onda sam pitao kako je on, Dalibor je zaplakao, ustao i otišao", nastavio je Zabečević i dodao da je na dan nestanka djevojčice čuo da je ona nestala, ali da nije primjetio ništa neobično u ponašanju optuženih Jankovića i Dragijevića.

U nastavku svjedočenja je još osoba potvrdilo da je vidjelo Danku na dan nestanka. Da podsjetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za ubistvo Danke Ilić 26. marta 2024. godine u mjestu Banjsko Polje kod Bora, oni su na početku suđenja negirali da su počinili ubistvo djevojčice. Tijelo djevojčice nikada nije pronađeno.

(Mondo)