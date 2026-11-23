Vrhovni sud Španije odobrio je amnestiju za bivšeg predsjednika Katalonije Karlesa Puđdemona u slučaju pokušaja ostvarenja nezavisnosti te pokrajine od ostatka Španije.

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"Krivično vijeće Ustavnog suda donosi odluku o oslobođenju bivšeg šefa katalonske administracije i bivše članove iste vlasti Anta Komina i Luisa Puiga od krivične odgovornosti", navodi se u saopštenju.

Pod Puđdemonovim vođstvom, Kataloniju je zahvatio politički haos nakon nezakonitog referenduma o nezavisnosti i naknadnog glasanja za otcjepljenje od Španije 2017. godine.

Tadašnja konzervativna centralna Vlada Španije je, kao odgovor, stavila tu regiju pod direktnu upravu.

Puđdemon i drugi članovi njegove administracije pobjegli su u inostranstvo, a oni koji su ostali u Španiji osuđeni su na zatvorske kazne u trajanju do 13 godina.

Kasnije ih je pomilovala vlada koju je predvodio premijer Pedro Sančez, u nastojanju da smiri sukob u Kataloniji.