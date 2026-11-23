Poljski državljanin Bartlomjej Krakovjak priznao je krivicu za podmetanje požara na oltaru u Međugorju. Pričinjena šteta iznosi 130.768 KM.

Izvor: Jabuka TV

Poljak Bartlomjej Krakovjak izjasnio se u Sudu BiH da je kriv za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju.

Krakovjak je priznao krivicu za krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti i teška krivična djela protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine u vezi s izazivanjem opšte opasnosti.

"Priznajem krivicu za sva počinjena djela", rekao je Kakovjak u sudnici, prenijela je Balkanska istraživačka mreža (Birn).

Iz Suda su ranije saopštili da je poljski državljanin u noći s 27. na 28. juli na području opštine Čitluk u hodočasničkom mjestu u Međugorju – nakon pažljivo planiranih pripremnih radnji radi izazivanja požara na vanjskom oltaru koji se nalazi u sastavu Crkve svetog Jakova pokušao zapaliti platno postavljeno na krovnoj konstrukciji tog oltara.

U tome nije uspio jer je riječ o nezapaljivom materijalu, a potom je, navedeno je iz Suda, benzin iz kanistera izlio po inventaru vanjskog oltara, te izazvao požar od kojeg su oštećeni oltar i vanjski inventar.

Usljed toga nastala je materijalna šteta u iznosu od 130.768 KM.

S obzirom da je optuženi priznao krivicu, Sud će u narednom periodu zakazati ročište za razmatranje izjave o priznanju krivice i izricanje kazne.